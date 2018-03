Según un último informe del Centro de Estudios Para el Desarrollo de Quilmes (CEDEQ) al que tuvo acceso El Suburbano, empiezan a surgir los datos oficiales en relación a la violencia de género en todo el distrito. Más de 800 mujeres acudieron durante el 2017 a diferentes dependencias quilmeñas en busca de ayuda y asesoramiento ante distintos hechos de violencia y derechos vulnerados.

Algunos de los datos finos recabados por CEDEQ, determinaron que:

La mayoría de las quilmeñas son afectadas por más de un tipo de violencia: del total, el 75% sufre violencia física, el 90% violencia psicológica, el 70% económica y el 28% sexual.

La mayor parte de las agredidas poseen entre 25 y 35 años, y la edad de la mayoría de los agresores oscila entre los 36 y 45 años.

El 89% tuvo o tiene un vínculo amoroso con el agresor (ex, marido o pareja).

El 87% de las mujeres cuentan con algún hijo o hija que son actualmente violentados/as u hostigados/as por el mismo agresor que ellas. De ese 87%, el 33% ha manifestado que sus hijos/as son violentados/as directamente. El 67% restante, lo es en forma indirecta, es decir, como testigos de lo sucedido.

Condiciones sociales, sanitarias y laborales

El 60% no poseen cobertura de salud y más del 60% toma medicación o posee algún tipo de enfermedad.

La mayoría de ellas es ama de casa. La segunda gran parte es empleada de hogares de forma remunerada. Es decir que un 44% de mujeres (casi la mitad) se dedican a las tareas de cuidado y limpieza. De las empleadas de hogares, el 74% trabaja de manera irregular, no registrada o precarizada.

Las mujeres con vivienda propia cuentan con trabajo formal o remunerado (lo mismo sucede con aquellas que alquilan), en contraposición, quienes están en una situación habitacional vulnerable (prestada, cedida, resguardo, en situación de calle o viven en el hogar del agresor), no poseen empleo.

El 61% de las mujeres realizó una denuncia por hecho de violencia.

El 22% de sus agresores tienen antecedentes penales.