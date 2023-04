“Venimos trabajando articuladamente con la provincia y nuestra gestión, tratando de reparar toda la desidia que nos encontramos cuando asumimos en este Municipio. En estos tres años, llevamos adelante un plan que nos permitió hacer la inversión más grande que ha tenido la historia de Quilmes para prevención del delito en materia de seguridad”, señaló Mayra, acompañada de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la comuna y jefes policiales.

La Jefa comunal afirmó: “Estos 30, que serán 50 nuevos móviles, se suman a la flota para dotar de más herramientas a la Policía Bonaerense y a la fuerza de la UTOI, a quienes vemos en muchos de nuestros barrios pero necesitamos más. Los vecinos valoran el trabajo pero parece que nada alcanza para una esta problemática que es muy compleja, multicaudal y demanda un esfuerzo mancomunado con Poder Judicial. Seguimos trabajando para poder tener más seguridad en nuestro Municipio”.

En referencia a la situación acontecida ayer tras el asesinato de un chofer de colectivo en Virrey del Pino, la Intendenta manifestó su apoyo al Ministro de Seguridad bonaerense: “Es entendible el dolor de los compañeros de trabajo, de la familia y de los amigos de la persona que falleció, pero reconozco que el ministro Sergio Berni estuvo presente en el lugar dando la cara, y eso le pasa a las personas que no se esconden detrás de un escritorio o en un set de televisión”.

Y destacó: “Desde el primer día, ante las situaciones más dolorosas, cada vez que lo llamamos al Ministro se hizo presente. La actitud de tres o cuatro violentos en el día de ayer no representa el dolor o las formas en las que se debe reaccionar ante el flagelo de la inseguridad. Lo que le pasó a Berni también hay que investigarlo porque lo podrían haber matado, como intentaron hacerlo con Cristina, han habilitado una violencia muy preocupante y nada es casualidad, hace pocos días Patricia Bullrich estuvo en ese lugar.

Sergio, cada vez que hubo un hecho trágico y doloroso, vino a poner la cara, el cuerpo y ayer tres o cuatro violentos sumado a la Policía de la Ciudad accionaron indebidamente porque la violencia no soluciona nada”.

En este contexto, el ministro Berni destacó: “Estamos aquí acompañando a la intendenta de Quilmes, en un proyecto de esfuerzo Municipal, que pocos Municipios llevan adelante: incorporar 50 patrulleros con fondos del Municipales y entendiendo que la seguridad es una construcción colectiva y multidisciplinaria. Recién la escuchábamos a Mayra explicar todo lo que hace, en concordancia y en complemento con el trabajo de la Policía, estar en el barrio permanentemente, cambiando la condición de vida de nuestros bonaerenses. La iluminación que permite dar más tranquilidad a los vecinos, la apertura de calles, todas las políticas que tienen que ver con acercarse a la gente”.

El funcionario provincial resaltó: “Hoy estamos haciendo realidad algo que todos los vecinos de Quilmes reconocen cuando caminamos sus calles. Lo que está haciendo el Municipio para llevarle más tranquilidad”.

La Intendenta hizo referencia a la inseguridad en relación a la situación económica: “Como bien dijo Cristina Kirchner el año pasado en La Plata, la seguridad es una deuda que tiene la democracia con nuestra sociedad. Lejos estaremos quienes tenemos responsabilidades de hacer un aporte a saldar esa deuda si elegimos el camino del carancheo mediático, del slogan corto con fines electorales, nada bueno saldrá de la discusión berreta entre los mano dura o los garantistas. Hay que terminar de una vez por todas con la utilización política de la seguridad, ningún partido político debe permitir que sus dirigentes encaren una campaña electoral sobre este tema que padecemos millones de argentinos y argentinas. El compromiso que todos los partidos políticos debemos asumir es en la necesidad de que las fuerzas de seguridad se subordinen al poder civil, si esto no se consolida definitivamente entonces las fuerzas de seguridad lejos de ser una solución serán parte del problema. Quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas tenemos que hablar claro, para que la sociedad pueda vivir sin miedo primero tenemos que perder el miedo nosotros a decir las cosas como son. Queremos una policía preparada, equipada, y bien paga, en eso trabajamos todos los días, y también queremos una policía y un poder judicial que no lucren a costa del sufrimiento y el dolor de nuestra gente. Tenemos la oportunidad de dejar de lado los frases tribuneras que no hacen otra cosa que agitar la bronca y profundizar la angustia de una sociedad que ha padecido demasiado y lo sigue haciendo. Hay que ser más responsables y más serios si queremos enfrentar esta situación”.

La Jefa comunal indicó: “Aprovecho para insistir en nuestro pedido al Ministerio de Seguridad Nacional para tener a disposición a la Gendarmería en Quilmes, como pasaba en todo el conurbano cuando Cristina era Presidenta con el Plan Centinela, esto sería de gran ayuda para cuidar a nuestra gente”.

Y finalizó: “Como dije, tenemos que empezar a saldar la deuda que tiene nuestra Democracia en términos de seguridad, pero también quiero decir que esa deuda y tantas otras, se podrán saldar si logramos todos los dirigentes políticos, sean del partido que sean, ponernos de acuerdo en algo que es imprescindible a la hora de tomar decisiones sobre el rumbo de nuestro país, y hablo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De que seguridad vamos a discutir si el programa económico que profundiza día a día la desigualdad en la Argentina lo definen 5 tipos que no conocen ni les interesa las necesidadehs, el esfuerzo ni el dolor de nuestras familias?. Tenemos que poner orden si, dentro de la ley todo fuera de la ley nada”

La Intendenta y el Ministro recorrieron la formación de las 30 nuevas camionetas y supervisaron el equipamiento con el que cuentan los móviles, dialogaron con los vecinos y vecinas integrantes de los foros de seguridad, y saludaron a cada uno de los efectivos y efectivas policiales.

Las unidades, que serán cedidas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el fin de reforzar las tareas de patrullaje en la ciudad, cuentan con barra de remolque, juego de balizas, kits de seguridad, matafuegos, de acuerdo a lo reglamentado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Por iniciativa de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, se realizó un desembolso histórico en Quilmes de más de 2.000 millones de pesos, que permitió dotar a las fuerzas de seguridad de más y mejores elementos para que estén a la altura de lo que la ciudadanía necesita.

Gracias a esta política se han incorporado 130 nuevos móviles (a los que se sumarán los 50 recientemente adquiridos), cámaras de seguridad (en los primeros 3 años de gestión se colocaron más cámaras que en los últimos 20 años), luces LED (ya son más de 50 mil y se prevé completar el 100% del parque lumínico en 2023), 900 alarmas comunitarias del programa Alerta Quilmes (que son utilizadas por más de 100 mil vecinos), nuevos módulos policiales en puntos estratégicos de la ciudad y tótems de seguridad en plazas y espacios públicos, entre otras mejoras.