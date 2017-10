En Solano, CFK se preguntó: “¿Cómo puede ser que hayamos retrocedido tanto?”

La ex presidente de la Nación y candidata a senadora por la Provincia Cristina Fernández de Kirchner se reunió con instituciones en su visita a Quilmes. Luego encabezó un acto en el Polideportivo de San Francisco Solano acompañada de los candidatos locales.

“Es imprescindible poner un límite y suspender los aumentos y revisarlos, porque se tornan impagables para la gente, de la misma manera que los alimentos”, afirmó la ex Jefa de Estado.

Asimismo, señaló que “nadie quiere que le regalen nada. Lo que está pidiendo todo el país es trabajo, ali-mento y remedios”. E indicó: “No se le puede dar un cheque en blanco a un Gobierno con tan poca sensibilidad”.

Cristina sostuvo que “la gente se defiende como puede pero ante la pérdida de los puestos de trabajo y del poder adquisitivo, el aumento constante de precios de alimentos, de remedios, lo que queda es ponerle un límite al Gobierno este 22 de octubre, es necesario”.

“Nadie está pidiendo celulares, ni vacaciones, la gente pide trabajo, alimento y remedios. ¿Cómo puede ser que hayamos retrocedido tanto?”, continuó la candidata, al tiempo que destacó que bajo su presidencia “la gente tenía trabajo y no tenía miedo a perderlo, los viejos tenían remedios”.

Cristina también convocó a “esa mayoría que se manifestó el trece de agosto en contra de las políticas de este ajuste que se exprese en las elecciones generales a través de Unidad Ciudadana, como la fuerza con mayor capacidad para ponerle un límite al Gobierno”.

Luego, aludió a la posible reforma electoral que impulsa el Gobierno para después de las elecciones legislativas y preguntó: “¿A qué nos quieren reducir, a esclavos modernos, trabajando todo el día por dos mangos? Que restituyan los derechos de la Argentina en la que vivíamos mejor que ahora”.