Hace días que varios vecinos de Solano y Quilmes Centro le manifestaron a periodistas de este medio su preocupación por el “excesivo” incremento en la tasa de ocupación de vía pública. Por ejemplo, en Solano el conocido comerciante Daniel Di Sipio, titular de la histórica “La Veneciana” mostró que el incremento en este rubro fue de 1700 a 4400 pesos. “Me molesta porque que acá, en la avenida 844, son muchos los que no pagan nada, y yo tengo todo en regla y se la agarran con nosotros que estamos al día. Son más de 50 mil pesos por año, más la luz, el gas, los impuestos, no podemos segur así. Si quieren sacarnos las mesas y sillas de la vereda, que vengan, no hay problemas”, relató el comerciante solanense.