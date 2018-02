Entre los asesores millonarios del Bapro, está Federico Scarabino con más de un millón de pesos al año

Se conocieron los nombres, montos y roles que tienen los “asesores VIP” del Banco Provincia. Personas que cuestan millones de pesos a la entidad bancaria provincial.

Según lo informado por el titular de La Bancaria Seccional La Plata, Federico Bach, comenzó una campaña de difusión con datos sobre “los verdaderos privilegiados” de la entidad, en la que se dieron a conocer las contrataciones directas del organismo por sumas millonarias y se denunció que Juan Curutchet tiene más de 200 asesores, “algunos blanqueados y otros dibujados como monotributistas con contratación directa”.

Entre los contratos con cifras escandalosas se encuentran los de Mariano Mendi-laharzu, que percibiría 1.452.000 pesos por un año de trabajo, es decir unos 121.000 pesos por mes; Marta Helguero, una exdirectora de la gestión de Daniel Scioli, que recibiría 840.000 pesos (70.000 pesos mensuales); y José Pampuro, otro exdirector de la era Scioli, con una contratación directa de 900.000 pesos (75.000 pesos mensuales).

De acuerdo al gremio, Curutchet le pagaría a Jorge Allen, asesor de Gabinete, 234.000 pesos mensuales. Un poco más abajo en la escala se encuentran Hernán Stella, quien se desempeñaba como ex vocero del intendente de Lanús Néstor Grindetti y aportante de Cambiemos, asesor en comunicación, quien recibiría 166.000 pesos al mes, y Enrique Morad, asesor de Gabinete, con un contrato por 150.000 pesos por mes.

DATOS

También se encuentra el ex titular del Senado Bonaerense y ex intendente de Quilmes, Federico Scarabino, quien cobra 1.131.000 pesos por año. Vive en el costoso countrie Abril, ademàs de poseer otras propiedas en barrios cerrados linderos, como terrenos costosísimos por los que pidiò que figuren a montos menores al momento de escriturar, y hombre de gustos super exquisitos. Incluso, por contactos que tuvo este medio, no descartaban un escrache al barrio cerrado ubicado en Hudson, donde reside desde que dejó la Intendencia de Quilmes… Ampliaremos…

En resumen, el directorio del Banco Provincia tiene un gasto de más de 15 millones de pesos para mantener solo a 10 de sus principales asesores.