Hoy 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en conmemoración a la lucha de aquellas trabajadoras que lucharon que se levantaron reclamando por igualdad.

Hoy en la ARGENTINA nos encontramos en un 8 M histórico, enfrentando a un gobierno que representa a la ultraderecha mas reaccionaria, personificada en Javier Millei y Victoria Villaruel. Gobierno que implementa un plan de motosierra para ajustar al pueblo trabajador, a los jubilados y a los niños, hoy mas que nunca saldremos a las calles a frenar la entrega de nuestra patria. Porque la libertad para nosotras es tener la posibilidad de trabajar, de comer, de tener acceso a la salud, de estudiar, es decir de vivir en un país con justicia social donde el Estado garantice los derechos de todos, no como este gobierno que lo que garantiza es el negocio al capital concentrado extranjero y nacional. Repudiamos el desguace del estado: la desregulación, privatización y vaciamiento de políticas públicas. ¡Repudiamos los despidos!

Es por eso que nuestra lucha , la de las mujeres y diversidades no es aislada, es la lucha del pueblo trabajador en su conjunto.

Hoy las trabajadoras de la economía popular marchamos con gran fuerza, porque somos mayoritariamente mujeres las que nos organizamos el trabajo por fuera de la economía formal, porque somos emprendedoras, creativas, solidarias, somos las que ponemos el cuerpo y el corazón a la hora de batallar contra este sistema de exclusión y los malos gobiernos.

En estos tres meses de gobiernos el golpe fue muy duro, con una pobreza del 60/ la caída del salario mas abrupto de los últimos años y la amenaza constante de ir por los derechos obtenidos gracias a la lucha, como el derecho al aborto, el derecho a las jubilación por moratoria, la asistencia por la violencia de genero etc.

Hoy nos convocamos frente al congreso a las 16 hs todo el arco de organizaciones en una gran muestra de unidad y de fuerza en defensa de nuestros derechos y en rechazo al DNU

–Exigimos el reconocimiento salarial de las trabajadoras comunitarias que transforman la mercadería en un plato de comida cada día.

–Decimos NO al cierre de los comedores populares. –Exigimos una ley de emergencia y soberanía alimentaria.

–Reclamamos protección social, alimentaria y salud integral para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries e intersex.

–Reclamamos más y mejores ingresos para quienes cobran programas sociales.

–Denunciamos el recorte y la estigmatización de quienes acceden al Programa Potenciar Trabajo. –Denunciamos el empobrecimiento de les jubilades con ingresos indignos.