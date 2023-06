Arranca el fin de semana, cuando todos comienzan su descanso arranca nuestra jornada laboral nada menos que en el Hospital Garrahan, dicha jornada cuenta de 14 hs diarias sábados domingos y feriados. Hace años ya que la ley 11544 determina las horas de descanso entre una y otra jornada , deben ser mínimo de 12hs.

Un finde cualquiera es salir de casa a las 5 AM, acompañando a ese paciente en el debut de su enfermedad, o comprendiendo el cansancio del que ya lleva meses peleándola tratando de hacer más ameno los últimos días de aquel que a pesar de todos los tratamientos se le va apagando su luz. La sala llena te recuerda que este finde es largo y son tres dias, pero ahí estamos como regla del feriado nunca falta la emergencia, el más crítico que se complica, la falta de insumos.

Parecía un buen día pero toca despedir a un luchador más, aunque no sea la primera vez nunca deja de pesar, duele el dolor ajeno, pesa pero es parte de tu profesión dicen como si eso no hiciera replantearte todo, superando las angustias propias y las ajenas que pesan.

Pero ahí aparece también la luz del que se va de alta y te brinda su amor, agradeciendo lo importante que fuiste para su tratamiento y sus días sin siquiera esperarlo. Y hace que todo valiera la pena.

Salís corriendo para no perder el colectivo, eso implicaría esperar una hora más el próximo, rogando llegar a casa y abrazar el privilegio efímero de tener a tu hije gozando de buena salud. Llegas y esa personita tan amada que tanto extrañaste, quiere jugar, contarte sus alegrías y angustias que guardó para tu llegada. Uno solo piensa que llegaste a las 23:00 y a pesar de querer estar con ella lo más posible sabes que tenés que administrar tu tiempo para darte un baño, cenar y descansar con suerte las 4 hs que quedan hasta que vuelva a sonar la alarma, intentar descansar ya que la vida del ser más amado de alguien depende de tus acciones.

El domingo en la asamblea, otros como yo, se cansaron de seguir regalando esas dos horas diarias al hospital, que queremos y merecemos usarlas para dormir un poco más, viajar mejor, o simplemente reclamar lo que nos pertenece que no es poco. Pero con la idea de que lo implementen de manera inmediata mientras se siga peleando por las 6 hs en todo el Hospital, junto a declarar al mismo Insalubre.

Pero son dos hs ¿tanto lío por dos hs?. Lo que parecía una simple reunión de enfermeros luchando por su derecho, comienza a tomar más fuerzas, somos muchos los que nos empezamos a sumar. Mediante reuniones los directivos no dan ninguna respuesta concreta nos siguen dando excusas, propuestas no viables y siguen dilatando los proyectos mientras nuestro tiempo corre. Por esto y después de buscar en reiteradas reuniones el diálogo se decide en asamblea ir al paro el cual se gestó con la mayor adhesión de trabajadores. La decisión la seguiremos tomando en asamblea. Vamos 5 jornadas de paro de dos horas y una de 4 hs, entre los cuales tuvimos tres reuniones con el consejo y los gremios, donde se remarcó y fundamentó por qué no sirve ni para nosotros ni para el paciente la fragmentación en subturnos, uno que ingrese de 7 a 19 hs y otro de 9 a 21hs, del personal con elección aleatoria según la demanda del servicio, la reducción salarial que quieren implementar con la quita de los pagos de feriados puente o agregados, el cual es un derecho ganado hace años por los trabajadores con el esfuerzo que implicó esa lucha. En un sueldo que está por debajo del valor de la canasta familiar quitar el pago de los feriados puente y agregados implica la reducción salarial. Además que quieren contratar más gente por esas horas pero de manera precaria. Este proyecto que da el consejo del hospital que es avalado por UPCN Y SUTECBA que traicionan y dan la espalda a los laburantes firmando el acta acuerdo van de la mano de las políticas de ajuste que vienen llevando adelante tanto los gobiernos anteriores como el actual gobierno nacional que desfinanciaron la salud publica y siguieron pagando una deuda a costa de las y los trabajadores.

Estos sindicatos que deberían estár al servicio de las y los trabajadores desconocen nuestras decisiones en asamblea, y avalan que la patronal nos realice descuentos por las medidas de lucha.

Por esto y porque no aceptaremos su imposición seguirán las medidas de fuerza, sin enfermería el hospital no funciona y si no respetan nuestros derechos enfermería seguirá luchando. Necesitamos unirnos las y los trabajadores del Hospital, apoyar nuestro reclamo y sumarnos otros turnos por mejores condiciones de trabajo, que se implemente las 6 hs y aumento de salario.

Testimonio Enfermera Franquera Cintia Juárez