Galetto: “El domingo vamos a consolidar el triunfo de Cambiemos en Quilmes”

Luego de participar de una jornada para fiscales, el primer candidato a concejal de Cambiemos en Quilmes, Guillermo Galetto, agradeció el esfuerzo de los últimos dos meses y les pidió trabajar duro el domingo para cuidar el voto de todos los quilmeños. Y mencionó que “la campaña entra en sus etapa final, logramos duplicar los esfuerzos, que es algo que nos había pedido el intendente Martiniano Molina, estamos convencidos de que el 22 vamos a triunfar”.

“El domingo vamos a consolidar el triunfo en Quilmes, el triunfo que se merecen todos los vecinos”, destacó el candidato durante la charla motivacional para fiscales a cargo del analista internacional Gustavo Segré, quien abordó diferentes temáticas y los desafíos por delante de cara al 22 de octubre. La misma contó con la participación de unas 130 personas y se realizó en el Centro de Empleados de Comercio.

“Entramos en un proceso de transformación nunca antes visto. Acá no nos estamos jugando otra cosa que esta proyección que tiene el Estado municipal, esta catarata de obra pública nunca antes vista en la ciudad, estas obras que transforman la realidad y la vida de miles de vecinos, contra 25 años de desidia. Esa polarización se da contra personas que no pudieron resolver ninguno de los problemas que hoy sufren los vecinos”, expresó Galetto..

Asimismo, agradeció a todos los fiscales por defender los votos el domingo, y el esfuerzo de todos los que están en las mesas, respondiendo las consultas de la gente y brindando información. “Hoy la campaña entra en sus etapa final. Logramos duplicar los esfuerzos, que es algo que nos había pedido el intendente Martiniano Molina. No es menor que un grupo tan importante se haya puesto la camiseta y haya salido a la cancha, tenemos la gran responsabilidad de cuidar los votos, no solo los de nuestro espacio, sino los de todos los quilmeños. En esto, hemos hecho una campaña fantástica y por eso les quiero gradecer a todos ustedes, porque sabemos del esfuerzo que han hecho en estos dos últimos meses”, concluyó Galetto.

“Nuestro futuro depende de nosotros y de lo que hacemos para que sea mejor”, afirmó Segré durante su exposición. Y remarcó: “El país cambió y necesitamos que siga cambiando, nos olvidamos que hace dos años no era posible enviar dinero al exterior, no podíamos planificar unas vacaciones porque no sabíamos si íbamos a poder tener dólares para eso, no era posible importar maquinaria para mejorar la productividad, y hoy estamos lamentando eso. Los cambios no son solo de nuestro país, el mundo está cambiando y necesitamos acompañar esos cambios siendo mejores y más competitivos”.

De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante local, Juan Bernasconi; el secretario de Desarrollo Económico municipal, Jorge Kalogiannidis; la subsecretaría de Seguridad, Analía Pauluzzi; el director general de Salud Mental y Adicciones, Gabriel Avena; el director General de Juventud, Adrián Orsetti, y el subsecretario de Participación Ciudadana, Diego Buffone, entre otras autoridades, militantes y vecinos.