García (Kirchnerismo): “Nos tapó el agua y la ineficiencia”

Los quilmeños y sobre todo los vecinos del oeste del Distrito tuvimos un domingo difícil. Con una lluvia inusual, rápidamente desbordaron los arroyos y los inconvenientes se multiplicaron en los barrios.

Está claro, no es la primera vez que esto sucede, igualmente quedó en evidencia la poca y mala atención que hace el gobierno municipal de los barrios más periféricos, más allá de “la foto de rigor” de máquinas limpiando el arroyo a la altura de la calle 850, el resto del curso de los arroyos no se limpia como se debe, los alrededores están en su mayoría abandonados y el día después, en el diálogo con los vecinos, lo muestra claramente. Hay barrios donde el Municipio en los últimos dos años no pasó ni siquiera a limpiar las zanjas y donde hay un servicio de recolección de residuos bastante irregular.

La imprevisión quedó a la vista, un puñado de funcionarios voluntaristas no alcanzó para atender esta contingencia, desde nuestro espacio político venimos reclamando la atención a los barrios del Oeste.

Consecuencias que se intentan minimizar con comunicados de prensa difundidos sin prestar atención al contenido: No es verdad como dice el Intendente que llovieron 120 mm en 1 hora y es al menos sorprendente que “los vecinos del distrito están contenidos” dándole ayuda social a 200 familias, sabemos que en cada manzana viven 40 familias, es decir que la Municipalidad sólo atendió a 5 manzanas del distrito cuando el recorrido de los arroyos se extiende por kilómetros. Nos tapó el agua y la ineficiencia.