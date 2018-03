Gonzalo Ponce ya está al frente del poderoso PAMI Regional Quilmes

Si bien no hubo ningún anuncio oficial, Gonzalo Ponce es el flamante titular de la poderosa UGL Quilmes del PAMI. Y sin dudar, en las redes sociales blanqueó uno de sus primeros casos resueltos recientemente asumido, el de Irma.

El ex titular de la también sensible Agencia de Fiscalización y Control Comunal (AFyCC) de Quilmes, y hombre que cuenta con el pleno apoyo del intendente Martiniano Molina, tendrá también bajo su órbita el control de la UGL de San Francisco Solano (hoy acefala por la jubilación reciente de su titular); las tres del municipio de Berazategui y las tres de Florencio Varela.