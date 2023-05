Un grupo numerosos de dirigentes radicales se reunieron este jueves a la noche en Bernal Centro, con la intención de debatir el rol que debe jugar la UCR dentro de Juntos, la necesidad de unirse, y charlar sobre la actual situación política del partido, donde muchos coincidieron que "hoy no tienen en cuenta a la militancia a la hora de tomar decisiones". Asimismo, quieren tener poder de decisión dentro del esquema político-electoral "en un año decisivo", y que dejen de "estar pintados", como remarcaron en varios pasajes. De esta manera, varios sectores de 'Adelante Buenos Aires' quieren trabajar mancomunadamente en "busca de la unidad".

Alrededor de 150 militantes, referentes y punteros del radicalismo quilmeño se dieron cita en el Salón de Suboficiales, ubicado en Don Bosco al 50 de Bernal, donde escucharon las palabras de algunos referentes, como Valeria Sánchez Ferreiros, Roberto Navarro y María Elisa Ezquerra, entre otros.

Sobre la decisión de que ya haya precandidatos de Adelantes Buenos Aires, por ejemplo en Quilmes, Ferreiros sostuvo que "cada cual debe buscar su lugar, y en la alternancia está la democracia", sostuvo Sánchez Ferreiros, una de las caras más visibles de la convocatoria, y quien más arengó al momento de los discursos iniciales.

En la mesa central, delante del público, con la bandera radical de fondo, se ubicaron Valeria Sánchez Ferreiros, María Elisa Ezquerra, Roberto Navarro, Matías 'Tute' Leyes, Jorge Lascano, Sonia Frutos, José Luis Echazarreta.

"Convocamos a los radicales que por diversos motivos no están hoy presentes, o porque no los llaman, o porque no se sienten representados, o por cualquier otra cosa. Convocamos a la mayor unidad posible de la Unión Cívica Radical. Creo que es posible y debe ser posible, tenemos que empatizar con la realidad, cuando el país se está incendiando como ahora, hay algunos dirigentes están cerrando la ventana para que el humo no los toque", señaló la ex concejal Ezquerra.

Sobre el rol que debiera cumplir la UCR dentro de Juntos, sobre todo en Quilmes, Roberto Navarro, fue enfático: "El radicalismo tiene que convocar a su gente, que no lo está haciendo, y eso es lo que hacemos. Acá hay mucha gente que hacía rato no sé la llamaba. En algunos llamados, había gente que se emocionaba. Hace rato que no los tienen en cuenta. Esta elección que se viene es muy jodida, y tenemos que ser solidarios e inteligentes".

"Nosotros estamos para acompañar mano a mano la coalición, y en eso tenemos que juntarnos", agregó Sánchez Ferreiros. (ver video).

"Yo no voy a votar o acompañar a alguien elegido a dedo, porque así como criticamos a la vicepresidenta de la Nación que eligió a ese títere que puso de presidente, no podemos hacer lo mismo", remarcó Ezquerra, que agregó que "hay que dejar los egos de lado".

Sobre el final, en un momento emotivo de la reunión, le dieron una placa de" reconocimiento a la militancia" a Gabriela Morguen, una conocida referente radical de Bernal Oeste.