HCD: Cambiemos avanzó 3 casilleros

El Concejo Deliberante se prepara para la apertura de sesiones ordinarias. Vuelta al ruedo que se produce con cambios en la conformación del poder dentro del recinto y en un año electoral, por lo que el oficialismo logró el acrecentamiento -tras el pase de algunos- de su potencial político en el cuerpo. Que-dando -entre propios y aliados- a sólo un edil de tener quórum propio.

Con el desembarco de Susana Maderal (abandonó el GEN), Patricia Cappareli (ex massista) y Agustina “Goty” Fredes (ex massista), el molinismo potenció su poder en el HCD con esta llegada al bloque Cambiemos. Pase que se suma a los históricos aliados radicales que se escindieron del bloque Cambiemos -por la infantil pelea de un cargo- para comenzar a mostrar fuerzas ante una posible separación (Christian Alvarez, Mariano Camaño, y Raquel Vallejos), y los concejales del Partido FE, Darío Nunzio Miguel y José Casazza, por lo que el intendente Martiniano Molina cuenta con 12 legisladores, quedando a uno del quórum propio.

Ante estos movimientos, la oposición quedó conformada por los bloques kirchneristas, Frente para la Victoria, Juntos por Quilmes y Frente Quilmeño para la Victoria. Bloques integrados por los concejales José Migliaccio, Nancy Espósito, Edith Llanos, David Gutiérrez, y Claudio González; Angel García, José Barros, y Daniel Gurzi; Eva Mieri. Concejales que idolatran a una única líder como CFK, pero que no suelen votar en tándem.

En tanto, el Frente Renovador continúa con la misma conformación: Gastón Fragueiro, Gustavo Montes, y Walter Queijeiro.

En total, los 24 representantes del pueblo buscarán posicionarse en un año que será más que interesante desde el posicionamiento electoral. Movidas que ya comenzaron antes del inicio del año legislativo.