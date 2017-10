Incomunicados: Defensa al Consumidor pone en práctica un protocolo de denuncia con un amparo colectivo

———————————————————————————————————————————–

Que no sea la excusa para nuevas normas que intenten colocar antenas anti-salud

Que lo que viene ocurriendo hace tiempo y muy gravemente en materia de (in)comunicación, sobre todo en Quilmes centro y alrededores, no sea -como vuelve a parecer- la excusa perfecta para abrirle la puerta -sin consenso con vecinos ni ONG’s- a nuevas y más laxas normas para la colocación indiscriminada de antenas de telefonía en cualquier lado y sin control.

Sabemos que Telecom y Telefónica están a la cabeza de esa avanzada, y Claro y Personal un poco más atrás.

El poder policial vecinal debe ser organmizado y complejo, con la presencia de controles sanitarios, sociales y legales, como no ha venido sucediendo nunca hasta ahora.

Como vecinos, tendremos que estar muy atentos.

El Suburbano

NACE IMPORTANTE PROTOCOLO DE DENUNCIA EN MARCHA PARA LOS QUE LE FUNCIONA MAL EL SERVICIO DE CELULAR EN QUILMES

Cinco a seis veces hay que llamar para poder mantener una comunicación como la gente. Hasta que el cansancio le gana a la ineptitud de las empresas de telefonía celular. Principalmente, Movistar y Personal son las que más conflictos les generan, producto de la falta de comunicación que brindan a sus clientes. Situación que comenzará a ser combatida a través de un amparo colectivo que se evalúa presentar desde el área de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Quilmes.

El Suburbano puede adelantar que por estas horas se define el armado de un protocolo de centralización de denuncias en el área de Defensa al Consumidor, donde se juntarán todos los reclamos a la empresa Movistar por el pésimo servicio que prestan.

Para ser tomado el reclamo, Defensa al Consumidor solicitará que previamente se efectuara la queja en Movistar y con ese expediente se abriría una canal de denuncia a través de la web de la Municipalidad para que Defensa al Consumidor pueda accionar contra la empresa.

Con toda la documentación, las autoridades evalúan la realización de un amparo colectivo a la empresa paraque esta de una respuesta en tres días. Y se prevé que el canal de denuncias comience a funcionar en los próximos días, carpeta que acaba de armarse (ver foto).

“Sabemos que hay dos antenas que no están funcionando y en algunas zonas directamente es imposible la comunicación telefónica (3G/4G funciona con normalidad, mal, pero dentro de la normalidad). Como es imposible que restablezcan de inmediato el funcionamiento de las antenas, la idea es accionar contra Movistar (en principio) para que hagan una reducción de las facturas de cada usuario, y si es posible imponer una sanción económica”, indicaron.

Los clientes de Movistar y Personal están teniendo serios problemas de comunicación en el casco céntrico quilmeño, y también en otros puntos del distrito. Incomunicación que lleva casi dos meses al ingresar en ciertos sectores del distrito.

Los problemas se originan principalmente cuando los clientes están realizando llamadas de telefonía, que se cortan o no pueden escucharse entre ambos. También aparecen en el 4G que desaparece por tiempos prolongados. Y hasta el caso de un conocido locutorio que hace un mes no tiene línea.

Por esta situación, diariamente se acercan a la oficina de Movistar en la calle Alem de Quilmes Centro numerosos clientes en busca de respuestas que no aparecen. Allí, los empleados piden realizar quejas formales para obtener el correspondiente crédito.

Fuentes confiables de la empresa aseguran que están trabajando junto al sector público para poder llevar adelante un programa de instalación de nuevas antenas en el distrito. Lo mismo señalaron hace tiempo voceros de Telecom.

Semanas atrás te adelantábamos cuál es el ranking de denuncias. Los números son contundentes. En estos nueve meses que van de 2017, Telefónica de Argentina recibió en el área de Defensa al Consumidor 237 denuncias de vecinos que se vieron afectados mayoritariamente con problemas de facturación o reclamos de baja de la línea.