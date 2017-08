Juan Bernasconi, presidente del HCD de Quilmes: “La lista que encabeza Galetto representa las transformaciones en la ciudad que viene”

El titular del Concejo Deliberante de Quilmes, Juan Bernasconi, fue una de las caras más visibles de la campaña de CAMBIEMOS en la ciudad. Hombre referenciado políticamente en Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Bernasconi, de origen peronista, apuesta de lleno a la lista amarilla que encabeza Guillermo Galetto. Y da sus explicaciones.

– El Suburbano: Ahora, un poco más en frío, ¿cómo evalúas la elección local de cambiemos?

– Juan Bernasconi: En primer lugar lo que debemos tener en cuenta, es que ha sido una elección primaria, en donde tuvimos al candidato local que más votos recibió. Por otro lado, si analizamos los resultados de las PASO 2015 frente a las PASO 2017, queda demostrado que el crecimiento de CAMBIEMOS ha sido muy importante, tuvimos 30 mil votos más que en la PASO anterior. También quiero destacar el acompañamiento, a nivel nacional y provincial, que tuvo este modelo de cambio en todo el país. Recordemos las victorias en Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

– ES: Fuiste una de las cabezas más visibles de la campaña quilmeña, ¿hubo autocrítica puertas adentro, crees que hay que hacer alguna de cara a octubre? ¿Faltó algo por mejorar?

– JB: Siempre debemos mejorar, la campaña perfecta no existe. Pero no debemos perder de vista que la lista encabezada por Guillermo Galetto, la que representa las transformaciones en la ciudad que viene realizando Martiniano Molina, ha sido la lista local más votada. Nuestro trabajo hasta octubre, debe llegar a todos los rincones del distrito y debe concientizar al vecino sobre la continuidad de esta línea de trabajo, que nos ha permitido inaugurar el bajo-vías de Bernal, la remodelación de Calchaquí, Mitre, Mosconi y Camino General Belgrano. Como así también muchas otras obras de infraestructura y hábitat que mejoran la calidad de vida de los quilmeños.

– ES: ¿Qué crees que pueden hacer mejor localmente para enfrentar al peronismo K en Quilmes?

– JB: Vamos a continuar escuchando a nuestros vecinos con el objetivo de concientizar a todos los quilmeños sobre los riesgos que implica votar al partido del pasado. Debemos darle continuidad a este esquema de transformaciones que nos impone el Intendente. Y para ello es necesario que todos tengan en claro las diferencias de vivir en una ciudad gobernada por Martiniano Molina o en una gobernada por el partido del pasado.

“Debemos mejorar la organización política”

– ES: ¿Sentís que la gestión y la política fueron de la mano y llegaron igual y simultáneamente al vecino?

– JB: Siento que nos faltó mayor organización política durante este año y medio. En ese aspecto debemos mejorar para ganar la elección de octubre. Soy de los que piensan que sin política no hay gestión que alcance.

– ES: ¿ Como convencen al voto independiente, al que se abstuvo?

– JB: Quilmes no debe retroceder. Los gobiernos de los últimos 25 años no han hecho otra cosa que retroceder. El vecino de Quilmes es consciente de esto y sabemos que en octubre, donde se definen las responsabilidades de gobierno, nos van a acompañar.

– ES: Como presidente del HCD de Quilmes, ¿cómo imagina estos dos meses que siguen en materia legislativa?, ¿habrá un párate?, ¿seguirán normalmente?…

– JB: El Concejo Deliberante continúa desarrollando su actividad normalmente, las comisiones funcionan de la misma manera que lo han hecho siempre y los concejales realizan su trabajo diario de manera normal. En los próximos meses el tema más importante que tendremos para discutir, es el presupuesto municipal. Por lo tanto nuestro trabajo legislativo va a estar orientado hacia ello.