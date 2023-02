Dialogó sobre la inseguridad, la falta de atención médica y los desafíos para Berazategui: "Podemos tener una ciudad mejor".

Julian Amendolaggine continúa con los encuentros con vecinos y esta vez fue el turno de Villa España, quienes le manifestaron preocupaciones por los hechos de inseguridad y la falta de atención médica en las salitas, entre otros temas.

El dirigente de Juntos y concejal, señaló que "no puede ser que no haya patrulleros recorriendo los barrios porque le faltan mantenimiento, o que los vecinos no puedan atenderse en las salitas porque no hay médicos. Pero estamos convencidos de que esto va a cambiar, porque necesitamos un equipo de gobierno municipal que le solucione los problemas a la gente".

"Es grave que el Kirchnerismo menosprecie la importancia de que los chicos se esfuercen, estudien y capaciten. La educación es el motor del país, y el reflejo de nuestra sociedad. Por eso, junto con Horacio -Rodríguez Larreta- y el Colo Santilli sabemos que vamos a transformar Berazategui, la provincia y el país", sostuvo Amendolaggine.

En el encuentro también estuvieron presentes el concejal Juan Cáceres y Nancy Cristaldo.