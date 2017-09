Junto a Molina en Quilmes, Vidal y Macri anunciaron aumento a jubilados

Acompañado por el intendente Martiniano Molina, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri encabezaron un acto por el Día del Jubilado en Quilmes. Allí, el Jefe de Estado anunció un aumento del 20% en las jubilaciones en Provincia al tiempo que destacaron las medidas que llevó a cabo la Anses como la Reparación Histórica y los créditos Argenta.

En su alocución, el intendente Molina agradeció la presencia de los máximos referentes del Gobierno nacional y provincial al afirmar que “es muy importante el apoyo que nos dan todos los días al trabajo que venimos haciendo en Quilmes. Esta forma de trabajar, en equipo, con objetivos claros y pensando en la gente, es parte del gran cambio en la Argentina”.

“Nuestros adultos mayores que por años estuvieron esperando justicia ahora están felices porque con el gobierno de Mauricio Macri les llegó la reparación histórica que pensaban que nunca les iba a llegar. Quienes pensaban que no iban a ver un Quilmes mejor, hoy lo están viendo, con avances concretos en todas las áreas, con mejores calles, planes de viviendas en distintos barrios, más aulas en escuelas. Después de años de abandono y desidia, hay un Estado presente que da respuesta a las necesidades de la gente”, narró el Intendente.

Desde un escenario de 360 grados, la gobernadora Vidal anunció la suba en el haber jubilatorio bonaerense. “Tuvimos muchas palabras pero es el momento de hacer, porque haciendo recuperamos la confianza”, señaló.

“No nos convoca la agresión, ni el pasado, nos convoca el hacer. Estamos pudiendo y no vamos a parar”, agregó la Gobernadora.

Al tomar la palabra, Macri destacó un encuentro en Casa Rosada en el que 19 jubilados le explicaron la experiencia de haber viajado en avión por primera vez en su vida. “Me transmitieron la emoción pero lo más importante es que me transmitieron que sí se puede”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario destacó los alcances de la Reparación Histórica al mencionar que “más de un millón cien mil jubilados han recibido lo que era de ellos, lo que les correspondía de una vida de trabajo”.

En esa línea, destacó el plan Argenta, los nuevos créditos que otorga la Anses para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de beneficiarios de pensiones no contributivas. “Lo hemos podido hacer sembrando confianza. Lo mismo pasa con los créditos hipotecarios, familias que pueden tener su casa propia”, remarcó.

Por último, Macri aseveró que “estamos viviendo un momento único. El eje es que este el momento de que el cambio se está produciendo en base a dar pasos sólidos. No tenemos ninguna propuesta mesiánica ni vamos a dar un salto al vacío. Lo vamos a hacer como ustedes cons-truyeron su vida: con trabajo con dedicación y con amor”.

Participaron del acto los candidatos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys González y Guillermo Montenegro, entre otros.