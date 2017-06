“Juntos Por Quilmes” quiere a todos juntos

En otro plenario realizado en la Sociedad de Fomento 14 de Agosto de Quilmes Oeste por parte de la agrupación “Juntos por Quilmes”, la cual estuvo integrada por una importante cantidad de referentes y militantes, se escucharon las palabras de los concejales Angel Garcia y Daniel Gurzi, donde los asistentes pudieron charlar sobre la política nacional, provincial y local.

“Nosotros no especulamos, durante estos 18 meses no mirábamos las encuestas para defender lo hecho en 12 años de gobierno. Cristina es la conductora del Peronismo, ella nos va a llevar a la victoria en octubre y comenzar el camino para el triunfo en 2019”, señaló Gurzi, quien hizo hincapié en el rol que cumplió “Patria Para Todos” en la articulación de políticas en muchos distritos de la Provincia.

Luego fue el turno de Angel Garcia, quien buscó plantear los objetivos del espacio para estas elecciones: “Vamos a ser coherentes como siempre, coincidimos en pedir la unidad, debemos construirla en lo local, y hacerlo con todos aquellos actores políticos que consideran a Cristina su conducción y que tengan ganas de que el Peronismo gane”.

“Diálogo tenemos con todos los sectores, y también tenemos una gran agrupación política que es “Juntos Por Quilmes”, que ya dio luchas electorales en enormes desventajas y mostró su fortaleza, hoy quienes estamos aquí tenemos la responsabilidad de ser protagonistas de esta etapa del Peronismo”, añadió García.

Sobre el final se presentaron las diferentes adhesiones locales a la candidatura de CFK, además de entregarse más planillas para seguir juntando apoyos a la ex presidenta en el distrito.