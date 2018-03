La comida de los chicos que van a clases, tema universitario; en medio de reclamos de proveedores

El intendente Martiniano Molina firmó un convenio de colaboración con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, su presidente, Raúl Aníbal Perdomo, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Martín Pérez Armengol, para que la Casa de Altos Estudios monitoree la alimentación que recibirán los chicos quilmeños de los 260 establecimientos educativos en el distrito en el que se presta el Servicio de Alimentario Escolar (SAE).

Quilmes es el primer partido bonaerense que participa a una universidad en el monitoreo del SAE, un paso con el que se busca mejorar la alimentación de los chicos. “La Universidad de La Plata nos va a ser de muchísima utilidad para llevarles a los chicos la alimentación que les corresponde, a la que se comprometieron las empresas a cumplir. Ya empezamos a ver los cambios. Estamos muy felices y agradecidos al decano de la Universidad y a todo su equipo que con la humildad y la solidaridad que lo caracteriza nos está ayudando en esta etapa”, expuso Molina.

Para el año 2018, en el Municipio de Quilmes el SAE se implementará en 260 establecimientos educativos, y alcanzará a 83.727 raciones diarias: 61.620 para escuelas primarias y 22.107 en escuelas secundarias.

La UNLP tendrá varios aspectos para verificar. Entre ellos estará el control de los alimentos que llegan a los escuelas a través de diferentes proveedores y que se cumpla con el aporte calórico y nutricional requerido de acuerdo a las distintas edades escolares, entre otros. Pero también procurará que los alumnos respeten ciertos hábitos, por caso que se alimenten sentados.

“Este trabajo les va a dar más tranquilidad a los directores, a las maestras y a los padres, pero sobre todo le dará dignidad a la mesa de los niños cuando coman en las escuelas”, puntualizó el jefe comunal.

Para la implementación del nuevo esquema del SAE, habrá una Unidad Ejecutora que incluirá a diversas áreas del Ejecutivo: Desarrollo Social, Salud, Educación y Legal y Técnica.

En esta etapa, desde el Municipio se elaboró un menú en base a una alimentación saludable, a cargo de profesionales idóneos en coordinación con personal del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

En esta instancia, se incorporan más proteínas en cada comida, equilibrando con verduras y frutas para alcanzar la recomendación de vitaminas y minerales de la población infantil. A su vez, se desplaza la cantidad de alimentos ricos en féculas, que anteriormente abundaban en las preparaciones, y como estrategia fue eliminar el pan blanco de la mesa, ya que no aportaban nutrientes significativos.

Además, se sumará mayor cantidad y variedad de lácteos en desayuno y merienda, lo que permite asegurarse la ingesta de calcio, tan importante en la edad de crecimiento. Y se eliminarán alimentos que eran de consumo habitual y que no aportaban nutrientes, como el alfajor o la gelatina entre los postres, y fueron reemplazados por otros bajo contenido en azúcar simples, como barras de cereal, turrón o alfajores de maicena. Otra novedad es que se agregan panes integrales en sandwiches.

Asimismo, se contemplarán casos con cuadros excepcionales, que requieren de una dieta diferencial, como son los casos de los alumnos celíacos o los intolerantes a la lactosa, entre otros. A su vez, también habrá un menú diferente para las instituciones de educación especial.

De esta forma, se garantizará una buena nutrición para los alumnos de las 280 escuelas de Quilmes, tanto en su modalidad “Comedor” como así también en el denominado “Desayuno, Merienda Completa” (DMC).

El traspaso del SAE de los Consejos Escolares a los municipios fue definido por la gobernadora Vidal en 2016. En un primer paso, hubo una prueba piloto en 14 municipios: Tres de Febrero, Lanús, Vicente López, Junín, Hurlingham, Escobar, Almirante Brown, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Ezeiza, La Plata, Morón y Pinamar.

Se encuentra comprendido por dos programas. Primaria, que incluye escuelas primarias, jardines de infantes, jardines maternales, escuelas especiales y centros de educación complementaria. Y Adolescente, que comprende secundaria básica, escuelas media, técnica y agraria, entre otras.

A fines de resguardar los fondos públicos comprometidos, el decreto marco establece “un control específico que contempla la ejecución de estrictas auditorías periódicas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de los Municipios, así como también deberes de colaboración y de información entre las partes a los fines de optimizar la gestión Estatal”.

Proveedores del SAE en pié de guerra

Acompañados por consejeros escolares, concejales, y diputados, proveedores del Servicio Alimentario Escolar denunciaron en la Defensoría del Pueblo de la Provincia que no los dejaron participar de las licitaciones del SAE que se realizan post municipalización.

Ante las autoridades de la Defensoría, proveedores escolares expusieron sus problemáticas: el mal servicio que se estaría brindando en los comedores escolares con la municipalización y cómo las autoridades comunales no los dejan participar de los concursos de precios.

“Denunciamos que la licitación – contratación directa fue toda una mentira. Una pantalla, porque no tuvieron en cuenta a los proveedores del lugar. Dejaron a un montón de Pymes sin trabajo. Y esa empresa es la que se está presentando en todos los distritos que han municipalizado”, explicó Héctor Acedo, presidente de la Federación de Proveedores del SAE.

Asimismo, dejaron expuesto cómo repercutió el servicio ali-mentario en los chicos, afir-mando que la mercadería llega podrida porque la distribución se hace un día a la semana y las raciones son escasas, por lo que hay chicos que se quedarían sin comer.

Por su parte, desde la asociación de proveedores dejaron trascender que esta problemática también comienza a visualizarse en Quilmes, Morón, Tres de Febrero, Pilar.