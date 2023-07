(Informe El Suburbano) Mientras la Corte de Buenos Aires continúa inaugurando Juzgados de Familia, la Procuración Provincial a Cargo del Dr. Julio Conte Grand, duerme el sueño de los justos y no crea las dependencias necesarias para que se pueda trabajar, desde la Defensa, con esas nuevas estructuras.

Esta noticia se genera por la puesta en funcionamiento de nuevos Juzgados de Familia en Avellaneda. La Corte Provincial, evalúa la necesidad de poner en funcionamiento nuevos Juzgados, que por el lógico crecimiento de la población, darán contención a la problemática de las relaciones de familia. Es importante destacar que en el Conurbano Bonaerense, la conflictividad de Familia, representan la mayor actividad jurisdiccional, temas muy sensibles como Violencia Familiar y las cuestiones derivadas por los incumplimientos en las obligaciones de los progenitores hacia los hijos, son en síntesis la mayor labor cotidiana. A esto se le suman temas Civiles, representación de Ausentes etc.

Las Defensorias Oficiales en materia de Familia y Civiles, son las encargadas de representar a los ciudadanos que tienen un conflicto de familia. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires le pone este límite a todos los individuos que necesitan de la jurisdicción (de la Justicia) un pronunciamiento. O sea que ninguna persona puede incorporarse en un proceso judicial sino esta representado por un abogado oficial o privado.

Además, este tipo de estructuras, son las únicas que llevan adelante los dos roles en el proceso judicial, ya que son abogados (publicos) que inician juicios ( exclusiones, Visitas, Alimentos, Divorcios, etc.) y de la misma manera son los mismos abogados (públicos) quienes deben representar o defender los mismos temas a los demandados. O sea que la misma estructura debe llevar adelante ambas funciones.

Esta es la Diferencia con las otras dependencias, ya que el Fiscal lleva adelante la investigación Penal (inicial y despues acusa en Juicio), y la Defensa Penal solo asiste al imputado de un Delito.

Dado las circunstancias económicas de un gran sector de los habitantes de nuestro territorio provincial, las Defensorias oficiales con competencia en Familia y Civiles, son en la actualidad, las estructuras que patrocinan a mas personas en los procesos judiciales.

Las Defensorias están compuestas por un Titular ( quien en muchos casos subrogan durante muchos años, otras dependencias por la falta de titulares) con cargo de Magistrado y con suerte cuentan con dos o tres abogados y algún empleado, quienes deben llevar adelante todos los procesos judiciales de las personas carentes de recursos, ademas de iniciar Beneficios de Litigar sin gastos para poder brindarles ese beneficio a los asistidos. A esto hay que sumarle la problemática que cuando se jubila un funcionario o cambia de trabajo, esos cargos no se reponen, incomprensiblemente, con la celeridad necesaria o directamente no se cubren.

En el Departamento Judicial de Quilmes, la Dra. Falbo quien fuera la anterior Procuradora de la Provincia, ( recordada por la rapidez que fuera removida por la Gobernadora Vidal) cuando se planteo la misma situación en Florencio Varela, gestiono la creación de 3 Defensorias Civiles que dieran contención a los nuevos Juzgados de Familia. En su momento, esa decisión, le dio a Quilmes un cierto aire, ya que los funcionarios no tenían que concurrir a las audiencias en esa ciudad y a los asistidos por no tener que viajar hasta Quilmes para ser atendidos, como pasaba hasta ese momento. Claro esta que el crecimiento de la población y de la conflictividad hace que estas estructuras queden chicas rapidamente a la hora de contener toda esa necesidad de justicia.

En Berazategui, se ve claramente esta cuestión. Hace ya un par de años, se crearon dos Juzgados de Familia, (a la espera de un tercero), y fue el Procurador de la Provincia del Dr. Julio Conte Grand, quien asumiera en el año, 2016, quien se comprometió a gestionar la ley para la creación de Defensorias en Berazategui, así de esta forma, las Defensorias no deberían dividir su competencia y a su vez los asistidos no tendrían que continuar viajando hasta Quilmes. Pero jamas se gestionaron dichas estructuras. Por lo tanto, cuando hay audiencia en Berazategui, uno o dos funcionarios, viajan hasta allí y con suerte vuelven en dos o tres horas, cuando regresan ya que muchas veces las audiencias se extienden mas alla del horario laboral y retornan recien al otro dia. Esto perjudica claramente el trabajo puesto que los asistidos deben volver otro día y al funcionario se le concentra en otras jornadas de trabajo la atención del despacho. Ademas, es iportante destacar que los Códigos de Procedimiento preveen términos, los cuales tienen fechas que pueden hacer perder un derecho si no se ejerce. Por lo tanto deben darle prioridad a algunos temas por sobre otros.

Esta problemática, mas la diferencia salarial con la misma tarea en CABA o en otras provincia, hacen que los profesionales no se presenten para cargos en la Provincia de Buenos Aires.

Esto planteado es una realidad. Las Defensorias Oficiales cuentan con muy poco personal, además deben dividir su competencia, restando capacidad laboral y asistencia a las personas que no pueden recurrir a esa justicia sino es de la mano de un Defensor Oficial.