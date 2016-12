La Legislatura ya le dio el visto bueno a Techint para avanzar en la reserva natural local para un negocio inmobiliario

La mayoría de los diputados bonaerenses no dudó un segundo en cambiar bosques por inundaciones con la “Ley Techint” sancionada en una sesión candente donde se designó nuevas autoridades en la Cámara. El único diputado quilmeño que rechazó el controvertido proyecto que beneficia a la multinacional en concretar el negocio inmobiliario de Nueva Costa del Plata fue el ex intendente de Quilmes, Servio Villordo

Pasadas las 23.30 del pasado 21, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la Ley de Bosques de Buenos Aires, A1 15-16. Ley que dice proteger los bosques nativos, pero con el fuerte lobby de Techint y el gobierno de María Eugenia Vidal.

A pesar de las fuertes manifestaciones y rechazos generados por los ambientalistas de la región, quienes explicaron los problemas hídricos que esta Ley generaría, los legisladores tuvieron miles de razones para acompañar el proyecto que destruirá la selva marginal de Quilmes-Avellaneda para construirse un barrio al mejor estilo Puerto Madero.

“Desde el 2014 las distintas organizaciones socio-ambientales venimos denunciando este proyecto por inconstitucional, regresivo y peligrosamente permisivo. Su mapa de ordenamiento le da a las empresas poder sobre nuestros territorios, mientras las consecuencias las paga toda la sociedad. Entre los beneficiarios están Techint, Caputto, Cons-tantini, y sectores políticos. La ley de Bosques se transforma en una ley de expansión urbana y extractivismo, en vez de proteger el 3% de bosques que queda.

Las diferentes propuestas de los vecinos y organizaciones nunca fueron incluidas, a pesar de las fundamentaciones, estudios científicos y legales que mostraban que no proteger los bosques traerá más inundaciones”, explicaron desde las asociaciones ambientales.

Los responsables de lo que suceda en un futuro serán los Diputados de Cambiemos, Frente Renovador, Frente Amplio Progresista, el Frente para la Victoria, Peronismo-FPV y PJ, todos serán culpables de la catás-trofe ambiental y social que esto va a causar.

El diputado Sergio Villordo fue el único legislador quilmeño que se opuso al art. 11 que delineaba la zonificación. Los diputados Fernando Pérez (UCR) y Evangelina Ramírez (FPV), acompañaron la totalidad del proyecto de Ley abriéndole a los grupos desarrollistas privados la tala y modificación de la ribera bernalense. El otro legislador que se opuso al art. 11 del proyecto A1- 15/16 fue Ricardo Lissalde.

Aprobada la Ley de Protección de Bosques Nativos, ahora queda a criterio del Concejo Deliberante de Quilmes permitir o rechazar la zonificación para el desmonte del reservorio ambiental.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La opinión de un especialista ambiental

El miércoles 21 de diciembre la Cámara de Diputados de la Provincia sancionó la Ley de Protección de los Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires. Votaron en contra solamente los diputados del FPV “puro”, el FIT y una legisladora del Peronismo para la Victoria-FPV. Opositores a la ley que se congregaron en la Legislatura no pudieron ingresar al recinto, y sí lo hicieron grupos que apoyaban la sanción, particularmente productores forestales chantajeados en este proceso que ya lleva años (y que no terminó) y que están hasta el momento impedidos de obtener subsidios a su actividad.

El texto no tuvo modificaciones respecto al aprobado en 2015 por el Senado provincial, que incorporó cambios posteriores al proceso de consulta pública realizado entre 2011 y 2013 y al anteproyecto de ley resultante. Como resultado de esos cambios se modificó el mapa de bosques en varios municipios del área de influencia de la Región Metropolitana. En el caso de Avellaneda y Quilmes los cambios claramente favorecen a quienes impulsan el negocio inmobiliario costero de la multinacional Techint.

Los legisladores dejaron abierta así la pelea que desde hace años vienen llevando organizaciones sociales y ambientales y una parte importante de la sociedad preocupada por las consecuencias de dejar librada la planificación territorial a intereses comerciales y corporativos. El Ministerio de Ambiente de la Nación deberá analizar y posteriormente ratificar o rechazar la ley, que en su texto actual no cumple con los presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos que fija la Ley de Bosques nacional 26.331.

Jorge Trevín, ambientalista

para El Suburbano