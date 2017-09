La lista de Unidad Ciudadana local recibió el apoyo de Lozano y su gente

En la mañana del lunes, en conferencia de prensa, los candidatos de la lista oficial de Unidad Ciudadana en Quilmes sumaron el apoyo del ex precandidato del sector y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, y de otros ex precandidatos de esa lista.

“Nuestro objetivo principal es defender un modelo de país. Poner todo nuestro esfuerzo en convocar a todos los compañeros y vecinos que hayan votado otras listas”, señaló la segunda candidata a concejal, Susana Cano.

Por su parte, Matías Festucca destacó que “estamos convencidos que la mejor propuesta política es la que encabeza Cristina, para poder volver mejores”.