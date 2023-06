Pichetto agregó: "Creo en la ampliación, en una mirada de que es fundamental que la Argentina tenga en vista la unidad nacional, la construcción de un camino común para los argentinos. Esto es lo que me vincula con Horacio. Estoy trabajando en Juntos por Cambios desde 2019. Quiero reconocer especialmente a Mauricio Macri, fue un líder importante. Vamos a seguir hablando, no hay ninguna definición electoral. Creo en la ampliación, en una mirada de que es fundamental que la Argentina tenga en vista la unidad nacional, la construcción de un camino común para los argentinos. Esto es lo que me vincula con Horacio en términos de las ideas. Para estar con alguien tiene que haber visiones e ideas que se acerquen, comprometidos respecto al país. No creo que la Argentina tenga que construir un camino radicalizado ni por derecha ni por izquierda, creo que hay un centro nacional que tiene que tener la voluntad mayoritaria de los principales dirigentes del país”.