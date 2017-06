LOS MEJORES CHISMES

Explota Nuevo Quilmes

El escandaloso e impúdico manejo de los hermanos Grasso en el barrio cerrado Nuevo Quilmes empieza a circular terrenos más interesantes que el estrictamente mediático. Cansados de no tener res-puestas, el próximo paso está a poco de darse. Comprobado ya está de que la empresa no posee permisos de obra ni planos aprobados de las edificaciones que ya han vendido sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata. Una situación que no es nueva, sino que se viene dando desde hace varios años, con socios y cómplices, que deberán develarse. Para colmo, varios compradores de departamentos y terrenos empiezan a reclamarle a los Grasso explicaciones cada vez de manera más enfática.

Explota Nuevo Quilmes: Un dato novedoso

Hay un dato nuevo que hasta ahora no trascendió sobre el escándalo de las maniobras que Nuevo Quilmes viene llevando adelante. Se trata de un reclamo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en referencia a la cesión del espacio comunitario, el espacio libre y la subdivisión de los terrenos del barrio cerrado. Un tema del que viene trabajando el edil Angel García.

El Abastismo inquieto

Suele escucharse al concejal José Casazza, cuyo mandato vence este año, asegurar por algunos corrillos políticos de la ciudad que él podría ser el futuro secretario de Obras Públicas de Quilmes, en reemplazo de Carlos Ortiz. El veterano edil de Angel Abasto es un hombre experimentado, y si “anda tirando una verde es para recoger una madura”. En este mismo sector -dicen- que hay también quien quiere la cabeza del médico Miguel Maiztegui, algo improbable por estas horas. Sobre todo buscando reemplazarlo en Salud por una persona que ni si-quiera es galeno.

Sorpresa Oriental

Aseguran que todos se mostraron sorprendidos. Situación que se produjo cuando el ex intendente y actual diputado Bonaerense, Sergio Villordo, ingresó a la tradicional Cervecería de Bernal. Puertas adentro, se encontraban parte de un sector del Frente Renovador que quiere disputar poder con Villordo reunido con las autoridades del GEN local. A su ingreso, quedaron paralizados. Muchos comenzaron a sospechar de los otros en busca del delator. Todos detallan que Juan Jorge Villa cuando lo vio al “Chino” se puso pálido. Tan sólo pensar que horas antes se sacaba una fotografía al culminar un encuentro con él propio Villordo. Pero con el tiempo se verificó que las casualidades existen. Villordo se reunía con sus compañeros universitarios de la UCA Bernal, donde estudia.

Batakis otra vez en Quilmes

La ex ministra de Economía de Daniel Sicioli, hoy referente del equipo económico de Partido Justicialista Bonaerense, Silvina Batakis, participará en Quilmes en varias actividades. Batakis estará en un encuentro con empresarios en la sede de la devaluada Unión Industrial de Quilmes, en su mayoría kirchneristas, para observar el impacto de las políticas económicas en el distrito. Luego dará una charla sobre la coyuntura económica actual en el Centro Cultural Alma Fuerte, junto a la diputada nacional Mayra Mendoza y el ex Senador Provincial, Alberto De Fazio. Un tandem que, aseguran, podrían jugar en equipo en las próximas PASO.

Asociación de Gastronómicos

Fuentes cercanas a El Suburbano confirmaron que se formó la Asociación de Gastronómicos de Quilmes. Institución que nuclea a propietarios de bares y restaurantes de cara a mejorar el trabajo del rubro. Asimismo, detallaron que realizan un trabajo sin banderas políticas y que están a disposición del Gobierno Municipal para ayudar a una mejor ciudad. Al momento se reunieron con funcionarios del área de Seguridad de la Municipalidad, reunión en la que se habló de la inseguridad, los trapitos, la basura, la vía pública y la instrumentación de las ordenanzas de nocturnidad.

Radicales ni-ni

En los últimos días, aparecieron nuevamente afiches de radicales convocando a sumarse al proyecto político de Florencio Randazzo. Encabezados por el ex-concejal quilmeño, Oscar Batallés, apuestan a la jugada del ex ministro kirchnerista, por lo que salieron a empapelar la zona Sur del Conurbano Bonaerense en busca de adhesiones. Los correligionarios también lanzaron un grupo de Facebook para sumar apoyo de radicales a favor de Randazzo.

El video

Varios fueron los que se mostraron sorprendidos en los pasillos del Concejo Deliberante con el video musical que la banda de cumbia Los Pibes del Penal realizaron en una de los centros de logística del GIRSU. Todos coincidieron en preguntarse quién fue el encargado de dejarlos filmar dentro del establecimiento gubernamental.

Di Giuseppe sale con Identidad

El reconocido abogado Walter Di Giuseppe lanza el espacio Identidad Quilmeña con la apertura del Centro de Formación y Capacitación Político Social. Espacio que funcionará en calle 897 esquina 841 de San Francisco Solano. La apertura se realizará este viernes 9, a las 18, y estará encabezado por el ex Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Quilmes, el abogado Walter Di Giuseppe.

Domingo de trabajo

Así por lo menos lo dejó reflejado en un tuit el jefe de Gabinete de Quilmes, Guillermo Sánchez Sterli, quien en su cuenta personal puso ” #Hoy en GIRSU charlando con los trabajadores y supervisando la puesta a punto de las Motobarredoras para lograr un #Quilmes más limpio”. En la imagen se lo ve junto a trabajadores del lugar. También estaba junto a ellos, el joven dirigente quilmeño, Facundo Maisú.