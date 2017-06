LOS MEJORES CHISMES

Sin querer: De falso Parque Industrial en venta a bomba de tiempo

El lugar: Zapiola 4555 de Bernal Oeste, donde la firma Hydra supo elaborar solventes. Es el predio que el titular de la Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini, ofrecía -con parcelas y galpones de hasta 900 mil dólares- a industriales desatentos para que puedan invertir con la excusa de un nuevo Parque Industrial. Público el tema, un funcionario le advirtió a dos periodistas de este medio sobre la posibilidad de que en el predio existan tanques que necesiten tratamiento especial con la obligada remediación de suelo mediante.

Viene Larreta

Fuentes cercanas confirmaron que este viernes llegaría a Quilmes el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien arribará al distrito para acompañar al intendente Martiniano Molina en el evento que se pon-drá en conocimiento los beneficios del SAME en la ciudad.

Ritmo de la noche

Representantes de Dunkue, Yuppies, El Almacén del Jazmín, BuenaPinta, Biergarten y Berlina, y Un Jefe Bar, se reunieron con los concejales oficialistas Juan Manuel Bernasconi, Darío “Nunzio” Miguel, y Susana Maderal, para trasmitirles su preocupación en los temas: Trapitos, seguridad, falta de controles en la noche, tránsito (carga y descarga), horario de cierre. Tras escuchar las críticas plasmadas, los ediles aseguraron que coordinarán reuniones con áreas del Ejecutivo para dar respuestas a los planteos de los comerciantes.

Mussi vs. Gutiérrez

El domingo por la tarde era vox pópuli la puesta a punto que el egislador Bonaerense, Juan José Mussi, le había hecho al ex intendente Francisco Gutiérrez durante el homenaje a los fusilados del ’56. Entre los peronistas se hablaba de cómo el berazateguense había frenado la avanzada barbista en el reclamo de las PASO dentro del justicialismo. Algo, en lo que muchos coincidieron. Todos señalaban que de haber existido un aplausómetro, Mussi hubiese ganado por escándalo.

ATE reclamó en el Concejo

Con sus pecheras verdes, integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado se apersonaron en el Concejo Deliberante para reclamar por lo que sucedería puertas adentro del Hospital Eduardo Oller de San Francisco Solano. En sus pancartas, los gremialistas reclamaban por la falta de insumos, pase a planta del personal, concurso de jefaturas, entre otras demandas. Hecho que fue tomado por la edil Nancy Expósito en una minuta de comunicación.

Por las dudas, Coldani aclaró

A través de un proyecto de resolución, el Frente para la Victoria solicitó la remisión de contrato de arrendamiento de inmueble de Mitre 863. El pedido que tomó estado parlamentario deberá ser debatido en Comisión. Por el hecho, rápidamente recogió el guante la Jefa del Bloque oficialista, Raquel Coldani, quien buscó despejar malos entendidos y entregó el contrato de alquiler ($4440 pesos mensuales) a su nombre del local partidario de Cambiemos ubicado en Mitre 861. “Piensan que utilizamos las mismas prácticas que usan ellos”, redobló la apuesta Coldani, algo ofuscada por la maniobra que un sector del kirchnerismo intentó realizar.

Malestar

En varias oficinas donde el oficialismo suele cocinar parte de su poder, el martes a la tarde, post sesión del HCD, se respiraba cierto aire de fastidio “por la actitud de algunos ediles” propios, como los de la UCR. “Si quieren acompañar los pedidos de informes de la oposición que blanqueen su pertenencia al FpV”, dijo uno de los más molestos.

Hombre o Mujer, la lista oficialista

En la lista oficialista el dilema sobre quien encabeza empieza a carcomer la cabeza de varios. No es lo mismo que sea un hombre (Guillermo Galetto) que una mujer (Maru Sotolano); si bien de ahí no sale, las conjeturas sobre si es uno u otro son variadísimas y traen aparejadas numerosas lecturas. Aunque la que más coinciden todos es que la posibilidad de que sea el hombre facilitaría de mayor manera la incorporación de un grupo de ediles de pura extracción molinista de cara a la segunda parte de la gestión.

Docentes quilmeños

El pasado lunes se volvieron a reunir los gremios docentes para analizar una nueva oferta salarial la que consiste en nuevo punto porcentual; la misma fue rechaza-da “puesto que sostiene un sueldo por debajo de la línea de pobreza”. El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro de 24 para hoy, miércoles 14. Desde UDOCBA, su secretario general, Miguel Díaz, declaró: “Pedimos una propuesta racional. El malestar que hay en la escuela se va a reflejar en el paro de mañana”. La Secretaria General de UDOCBA Quilmes indicó: “No sólo hablamos de sueldo sino también estamos reclamando las condiciones de infraestructura que cada día empeora impidiendo el normal dictado de clases”.