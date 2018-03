LOS MEJORES CHISMES QUILMEÑOS

Senador intimado

Se supo que días atrás, algunas de las varias propiedades que tiene el senador provincial, Eduardo “Rulo” Schiavo, empezaron a ser intimadas por ARBA por deudas en Rentas. El “Rulo” que ha sabido vivir toda su vida muy holgadamente de la política (¡¡¡Y de la fotografìa, perdón!!!) hoy es un aliado de Cambiemos en la Cámara Alta, sostenido casi exclusivamente por el multimillonario ex intendente, y un grupo de legisladores que responden a Emilio Monzó’, pero muy devaluado dentro del espacio PRO, y yendo muy poco al Senado.

Atacaron el Estudio de Di Giuseppe & Asociados

A través de un comunicado, el abogado Walter Di Giuseppe puso en conocimiento que delincuentes vandalizaron la fachada del estudio ubicado en Yrigoyen y Castelli, no pudiendo ingresar pese a intentar violentar la puerta, el sistema de alarmas y cámaras de seguridad. Según la denuncia, los malvivientes se robaron lámparas y provocaron destrozos, dejando un cartel que afirma: “No llegas al 19”. Situación que generó el recuerdo de la rotura de carteles en el local de Solano de Identidad Quilmeña, como también los daños sufridos en el vehículo de propiedad del Partido Vecinalista que encabeza Di Giuseppe.

De acuerdo

Ambos sectores radicales son parte de Cambiemos en Quilmes. La imagen muestra a los funcionarios provinciales Ariel Domene, Fernando Geronés, y Oscar García, reunidos con el vicegobernador Daniel Salvador. Encuentro que estuvo acompañado por la edil Daniela Conversano (esposa de Domene) y el consejero escolar Pablo Splawski. Trascendió que las partes dialogaron sobre el radicalismo en la gestión de Cambiemos, y la casi segura interna que le darían en Quilmes a las actuales autoridades del Comité local, comandadas por el diputado provincial, Fernando Pérez Gresia, quien enterado del asunto pegó un grito en el cielo.

Tarde pero llegó

La Justicia de Quilmes condenó a 3 años de prisión en suspenso a la ex concejal del Frepaso, Elsa Laborde, por un hecho de peculado, al cobrar sueldos de al menos una persona que nombró irregularmente en el Concejo Deliberante. Asimismo el Tribunal Oral 5 determinó -según adelantó DataJudicial.com- la inhabilitación perpetua para la ex edil frepasista para ocupar cualquier cargo público. El fallo llegó tras 20 años de la denuncia de 1998 iniciada por el ex intendente, Fernando Geronés.

Piñas van, piñas vienen…

A las trompadas limpias se agarraron dos funcionarios locales. El delegado de la Ribera, Adrián Meglini, se trompeó con el director General de Servicios Públicos, “El Negro” Madrid. Todo sucedió durante una reunión que se realizaba en la casa del controvertido secretario de Servicios Públicos, Sergio Chomysyn. Señalan que la pelea se generó por una camioneta. Por este altercado, Madrid fue suspendido.

El Estado en Itatí

Hasta el 26 de Abril, el programa Cerca de Noche estará de lunes a jueves, de 18 a 24, en la intersección de Los Andes y Falucho, en Villa Itatí. Allí, los vecinos podrán acercarse ante hechos de violencia familiar, abusos, o adicciones. En tanto, la barriada tendrá a disposición el programa el Estado en tu Barrio, donde podrán realizar trámites de organismos nacionales, provinciales y municipales en un mismo lugar. Los stands estarán ubicados hasta el 19 de mayo en Los Andes y Levalle.

“Pancho” preso

Junto a otros 13 sospechosos, el reconocido dirigente peronista Francisco “Pancho” Vargas fue detenido en un operativo anti drogas realizado en Solano y La Matera. Según trascendió, los lugares allanados eran utilizados para guardar, fraccionar y comercializar droga al menudeo. Allí, la Policía secuestró más de un kilo y medio de cocaína, medio kilo de marihuana y varios elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga, como una balanza de precisión, recortes de nylon, tijeras y tarjetas de teléfono con vestigios de cocaína. Además se incautó dinero en efectivo y cinco celulares. Los detenidos está a disposición de la UFI Temática N° 20, a cargo de la fiscal María Clarisa Antonini, y el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Miguel Nolfi. En medio del escándalo aparecieron fotos del Vargas con una enorme cantidad de dirigentes políticos de la ciu-dad, conocidos y no tanto. Hay que recordar que en el 2017 “Pancho” participó de la interna del PJ. Y fue primer precandidato a concejal en 2011 en la lista que encabezaba José Luis “Yiyo” Fiezzi.