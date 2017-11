Los números sobre el tema que más obsesiona a Martiniano: La relación obras-vecino

Antes de la elección, el Intendente tenía en su poder el nivel de percepción y conocimiento que las obras generaban en los vecinos. Un dato que no pasó desapercibido, principalmente sobre el SAME Iluminación, bajo vías, Calchaquí, Camino, el Centro de Monitoreo, y obras de agua y cloacas, entre otras

A semanas de la elección que consolidó al molinismo en la ciudad, salieron a la luz números finos que manejaba el intendente Martiniano Molina sobre el trabajo que ejecuta la Gestión en la ciudad y la percepción vecinal. Números que dejan bien posicionada la labor del Ejecutivo ante la gran cantidad de obras desplegadas.

El sondeo encargado por el Ejecutivo se desplegó en todas las puntos cardinales del distrito. Muestra que se proyectó sobre algo más de 1500 encuestados, los que dieron su conocimiento a las políticas públicas que la Municipalidad realiza.

Salud

Según se desglosó el 59 % de los sondeados conocían la incorporación de 10 nuevas ambulancias al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Mientras que el 31.6 % aseguró desconocer esa inversión. Y No sabe o No Contesta 9.4%.

Centro de Monitoreo

Al ser consultados por el flamante Centro de Monitoreo inaugurado en el predio de lo que supo ser Elsieland, lugar donde se atienden diferentes tipos de emergencias sanitarias, policiales y desastres naturales, el 65.4 % afirmó conocer el flamante corte de cintas que estuvo encabezado por el intendente Molina y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bulrich. El 26.8″ aseguró desconocerlo, y el 7.7 No Sabe o No Contesta.

Agua y Cloacas

Sobre las obras de mejoramiento y ampliación de la red de aguas y cloacas que se desarrollan en el Municipio, 77 % de los consultados dijo conocer de su existencia. Un 19 % señaló que no sabía que se realizaban esas obras, y el 4% por ciento restante No Sabe o No Contesta.

Obras en avenidas

Otras obras que fueron consultadas son las que se ejecutaron en las avenidas Calchaquí, La Plata, y Camino General Belgrano. Pavimentaciones ampliamente conocidas por el 92.2 % de los consultados. Los vecinos que desconocían estas tareas fueron 6.8 %. Y los que No Sabían o No Contestaban tan solo el uno por ciento.

También se los consultó sobre los Bajo Vías que se inauguraron y el que está por inaugurarse en las próximas semanas. Allí, los vecinos señalaron conocerlos el 87.9 %. Aquellos que no los conocían el 9.1%, y No sabe o No Contesta el 3%.

Finalmente, y al hablar del mejoramiento y la ampliación del alumbrado público, los consultados dijeron conocer de estas tareas el 63.5 %. Quienes no las conocen, 26.3 %. Y No Sabe o No Contesta 10.1%.

Con estos números, Molina tenía un panorama amplio de cómo recayó cada obra ejecutada en los distintos puntos de la ciudad antes de la elección general del pasado octubre. Datos que quedaron reflejados en la aprobación la Gestión municipal que encabeza.