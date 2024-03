El presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau afirmó hoy: "Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina". El presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau afirmó hoy: "Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina".

Para Lousteau, "no me da miedo el gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo".

Lousteau dijo: "No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo".

"Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar", dijo Lousteau y agregó: "Hay que animarse a ser anti moda".

"Los que tienen miedo de salir a la calle por votar en lo que creen son casta", dijo Lousteau y agregó: "En estos 40 años podemos rescatar la democracia porque Alfonsín la construyó sin atajos y sin miedos, eso que construyó Raúl hoy está en riesgo porque se ataca al que piensa distinto".

El senador radical participó hoy de un encuentro con dirigentes de la Franja Morada para ponerse a disposición del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública

Lousteau estuvo junto a la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, la titular de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lula Levy, la diputada Nacional, Danya Tavela y referentes de 22 universidades públicas de todo el país en el encuentro que se desarrolló está tarde en Ciudad Universitaria.

"Este es un momento para la tranquilidad y la templanza, nosotros no somos unos locos que nos vamos a entregar a un país que no nos guste", dijo Tavela y agregó: "Está claro que este modelo de país que propone Milei no es el que queremos los radicales porque es un país que deja afuera al 70% de los argentinos".