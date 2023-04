Dos allanamientos se realizaron en el Club Atlètico Quilmes a pedido del Juzgado Federal de Quilmes que instruye Luis Armella. Uno en la sede social del Club y otra en el Estadio Centenario, en la causa que se investiga el presunto funcionamiento de una Mesa de Dinero que estaría implicada en la venta de jugadores. "Nuestro trabajo es profesional, honesto, ordenado y transparente. No hay nada que esconder”, manifestó Magadan luego de los allanamientos.

Segùn trascendió, de ambos lugares la Justicia retirò documentación que aportarìa a la investigación que se està desarrollando. El presidente del QAC, Mateo Magadan, buscò llevar aclarar la situación y señaló que “el contenido (de la denuncia) es totalmente absurdo, estamos tranquilos. Se presentaron en la Sede y en el Estadio y se llevaron la información de manera totalmente ordenada".

"Esto lo lleva adelante gente anti Quilmes que no disfruta del buen presente de la institución, y que quiere poner en riesgo el ascenso a primera. Con el invento de la denuncia no van a lograr desestabilizarnos, esta gestión es intachable desde el trabajo en todas las áreas. Nuestro trabajo es profesional, honesto y transparente. Involucra pagar el concurso, administrar el día a día, hacer obras, y obtener resultados”, agregò Magadan.

"Creemos que es el vuelto de no aprobar una peña, y la denuncia está a nombre de una persona impresentable, con causas que no son reales. Las personas que están detrás todo esto, el mundo Quilmes sabe quien es, pero se encontró con una comisión directiva fuerte. Sentimos apoyo y esta gente que quiere poner en riesgo al club, hostigando familia, sponsors y representantes, no va a poder con esto. La intención es dañar al club", cerró Magadán.

Recordar que el abogado Dupuy de Lôme se presentò en el Juzgado Federal de Quilmes el pasado 28 de Marzo para denunciar a Madagan, entre otros, y a la empresa Jack, por el presunto funcionamiento de una mesa de dinero con relación a la venta de jugadores.