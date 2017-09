Maisú (CAMBIEMOS): “Quienes nos trajeron hasta acá, son quienes pretenden volver a esa destrucción”

Los políticos debemos reflexionar rápido, y con constancia, si queremos discutir sobre el rol y el futuro del estado, o queremos simplemente sacar ventajas sobre nuestros rivales. Es absurdo pensar que una ciudad que fue gobernada durante los últimos años por una única fuerza política y dirigentes repetidos, tenga problemas justamente a partir del 10 de diciembre del 2015.

Nos hacemos cargo, porque sabemos que pagamos la desidia de muchos años con falta de planificación e infraestructura para una ciudad que tiene más de 150 mil personas viviendo en la marginalidad.

Los barrios se inundan, se sabe, hay problemas de cloacas, también es cierto, y los arroyos desbordan cuando la lluvia cae en cantidades infrecuentes. No nos tienen que contar la ciudad que nos dejaron, ni tampoco explicar cómo hacer lo que no pudieron llevar a cabo ellos en tantos años.

A esos que quieren politizar la situación, les pedimos coherencia. Y a los vecinos, memoria. Coherencia para no agredir al Intendente más votado de esta ciudad, quien está llevando el plan de obras más ambicioso de la historia. Y memoria para tener bien presente quienes fueron quienes nos trajeron hasta acá, que hoy son los mismos que pretenden volver desde la destrucción y sin ningún plan serio para Quilmes.