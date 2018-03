Marcelo Mallo, desde la cárcel: “Soy un preso político y no me arrepiento de nada”

“Nunca estuve prófugo… me entregué por mis propios

medios a la Justicia cuando se me cargaban dos muertos”

El referente de a la agrupación peronista “La Néstor Kirchner”, el quilmeño Marcelo Mallo, quien cumplirá en julio dos años pre-so luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un pedido de su abogado, dio detalles de las denuncias en su contra y la falta de fecha para un juicio. En la charla, no sólo habló de la causa Unicenter, sino también de la triple fuga, su relación con Aníbal Fernández, la falta de unidad en el peronismo y los traidores.

“Estoy esperando que pase el tiempo y que la Justicia se digne a devolverme la libertad tan deseada como todo ciudadano que puede esperar que no pase todo esto de las preventivas estas sin argumento… todavía no hay fecha de juicio… una aberración total”, sostuvo Mallo, quien aseguró que prefiere que lo llamen ‘militante’, ya que considera que la palabra ‘dirigente’ “me aleja un poco de mis compañeros”.

Al inicio de la entrevista con Carlos Taphanel (La Voz del Grito), comenzó a relatar cómo fueron los hechos y sus presentaciones a la Justicia, ante cada denuncia que afrontó: “A mi se me comienza a hostigar la diputada (Elisa) Carrió, a quien por los fueros nadie puede hacerle ninguna denuncia… Lo hemos intentado desde la Justicia Civil”.

Aníbal, la Morsa, Clarín, los traidores de la política y Quilmes

En ese marco, aseveró: “Obviamente voy a demandarla como al ministro Ferrer, a medios nacionales y a otras tantas personas que me han involucrado en esa injusta detención, ligándome a la triple fuga, a la efedrina, a la Morsa, a Aníbal… con quien yo no tenía absolutamente nada que ver”.

“Se me vinculó a eso y a los dos días me fui en libertad… Seis meses después, sale periodísticamente también una versión que la pistola había sido usada en el doble crimen de Unicenter… El arma que estaba en mi casa, la había dejado mi amigo, que había ido a declarar, presentando todos los papeles y diciendo que la había dejado en mi casa quince días antes… Se aclara el tema, me dan la libertad al día siguiente y me desvinculan”.

Mallo sostuvo que “en ese momento decían que me escapé, era mentira, yo había ido a la oficina como todas las mañanas… La doctora Arroyo Salgado dicta mi detención. Mi abogado presenta una eximición de prisión y una apelación, con lo cual yo estaba a Derecho. Ahí decían que era el hombre más buscado y en todos los canales decían que yo era el dueño del arma…Yo no era el dueño del arma, sino ‘Giso'”.

“No me pudieron dejar preso porque la doctora Arroyo Salgado comprueba que no tenía nada que ver y que el perito de la Policía de la Provincia se equivocó, sino que gracias a que puse tres peritos, porque si no estaría cargando un doble homicidio a mis espaldas”, expresó el ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas.

Asimismo, durante la charla recordó que tiene “un juicio hace más de 10 años con Clarín porque me quisieron vincular a la muerte de Tort y no es casualidad que en el juicio, después de diez años, se presentaron dos personas, a que hagan un ADN por las muestras de sangre que encontraron en la causa, cosa que dio negativa y nadie lo dice. Nunca estuve prófugo… me entregué por mis propios medios a la Justicia cuando se me cargaban dos muertos. Me denegaron la domiciliaria y la excarcelación… Fuimos a Casación… El año pasado decretaron la inmediata libertad y desprocesamiento, pero la Sala 4 piensa distinto y me deja detenido… Le ordena al Tribunal oral que ponga urgente fecha de jucio pero no hay vista en 2018 ni en 2019”.

“Sin ninguna duda soy un preso político”, manifestó y en ese sentido, aseveró: “me propusieron adherirme a la ley del arrepentido y un montón de cosas más… ¿arrepentido de qué?¿de ser peronista y haber ayudado a la gente toda la vida? Yo no me arrepiento de nada”.

Por otra parte, apuntó contra los “compañeros traidores que levantaron la manito para beneficiar al Gobierno de turno… Abal Medina y Diego Bossio son algunos de los traidores más grandes que tenemos; José Ottavis, que es un ‘amigo’ no le atiende el teléfono a mis hijos… Podría contar cosas, podría escribir un libro pero prefiero arreglarlas de las puertas para adentro”.

Y así se refirió a la situación local: “hubo muchos que después que Aníbal se fue de la intendencia, vivieron colgados de las pelotas de él y después cortaron la boleta del Barba… y terminamos perdiendo la elección… quiero que el peronismo esté unido, que no haya presos políticos, que todo sea juzgado en un juicio oral y público como corresponde”.