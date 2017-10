Martiniano camina, nacionalizando, provincializando y hablando de las obras que se llevan a cabo en Quilmes

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, encabezó un nuevo timbreo en Quilmes Oeste y visitó a las familias de la zona junto al primer candidato a concejal por Cambiemos, Guillermo Galetto. También recorrieron San Francisco Solano y dialogaron con vecinos y comerciantes.

“Somos parte de la solución, no del problema, tal como dice nuestro presidente Mauricio Macri. Y no hay una decisión mágica, hay que ir trabajando juntos todos los días hasta llegar a ese lugar que queremos, que es un Quilmes mejor, una provincia y un país mejor, sin pobreza y sin exclusión”, destacó Molina. Y agregó: “Somos los únicos con la posibilidad de enterrar ese pasado de arrogancia, intolerancia, destrato, falta de respeto y cadenas nacionales, para construir un país para todos. Cambiemos es la opción de mirar definitivamente para adelante”.

Por su parte, Galetto expresó: “Siempre es lindo salir a la calle y dialogar con los vecinos, por-que uno encuentra la calidez de la gente. Ese es nuestro termómetro en la gestión. A la mayoría de los barrios el Estado antes no llegaba, y esto se soluciona así, estando cerca, con obras no con parches. Se ve en la rotonda del barrio la Paz, en el camino General Belgrano, en Calchaquí, en Mosconi que está cerca de este barrio, entre otras. Sabemos que la única forma de solucionar muchos de los problemas es con obras con-cretas y es lo que estamos haciendo para lograr un Quilmes mejor”.

“En los últimos meses se generó otra dinámica en la gente y por suerte se está viendo el apoyo continuo, hoy nos paraban en los autos para saludar al Intendente y agradecerle las obras. Martiniano les decía que son hechas con los impuestos de cada uno y que no les pertenecen más ni a un dirigente ni a un partido político, las obras son de todos y ahora se hacen, se empiezan y se terminan”, dijo Galetto.

Participaron también de la recorrida el candidato a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli; el concejal Gastón Fragueiro, el presidente del Concejo Deliberante local, Juan Bernasconi; la titular del Bloque Cambiemos del HCD, Raquel Coldani, junto a los candi-datos a concejales de CAMBIEMOS, María Ángel Sotolano, Damián Castro, Daniela Conversano, Facundo Maisu, Jorgelina Kos Grabar y Myrian Pucheta; y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Chomyszyn, entre otros.

Evangelizando



En su visita a la Iglesia de” El Puente”, el intendente Martinia-no Molina recibió el apoyo a la gestión del pastor Pedro Ibarra. Referente cristiano de uno de los templos más grandes del distri-to, que cuenta con unos 15 mil miembros.

Al tomar la palabra el pastor Pedro Ibarra manifestó: “Quere-mos poner todo lo que tenemos a la orden del municipio. Creemos que todos juntos podemos cambiar nuestro Quilmes y es el anhelo de mucha gente, de muchas familias llegar a tener la ciudad que todos queremos, una ciudad tranquila, con trabajo, con paz, con familia, con chicos que estén bien, con educación, por eso es que los apoyamos y estamos a disposición de la intendencia”.

Por su parte, Molina aseguró que “me pongo en manos de Dios. Le pido todas las noches que nos ayude a todos, que colabore con esta tarea”.