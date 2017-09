Martiniano con la campaña al hombro

Tras las elecciones PASO, el intendente Martiniano Molina se puso la campaña en el distrito al hombro. Y junto a los candidatos a concejales de Cambiemos recorren los distintos puntos de la ciudad para hablar con vecinos y conocer sus pareceres. Acompañado por el secretario de Gobierno, Guillermo Galetto, y la secretaria de Desarrollo Social, María Angeles Sotolano, Molina busca posicionar a ellos en cada uno de los encuentros que el jefe comunal mantiene con vecinos y representantes de las instituciones del distrito. Hecho que no pasa desapercibido.

Por segunda vez en una semana, la gobernadora María Eugenia Vidal fue recibida por el intendente Martiniano Molina, y compartió una actividad con vecinos del lugar junto al cineasta Juan José Campanella en el Quilmes Atlético Club.

“El candidato de la oposición no anda por la calle, no se lo ve. Y a sus padrinos políticos tampoco. Somos los únicos con la posibilidad de enterrar ese pasado de arrogancia, intolerancia, destrato, falta de respeto y cadenas nacionales, para construir un país para todos. Cambiemos es la opción de mirar definitivamente para adelante”, afirmó Molina junto a Vidal y a Marcelo Calello, presidente del Quilmes Atlético Club.

Sobre el trabajo que desarrollan, el jefe comunal señaló que “hay una decisión política de combatir el narcotráfico, antes esto no sucedía”. Además, destacó que “hoy los argentinos saben la verdad, ya no se les miente con un Indec trucho”.

Horas más tarde, el intendente mantuvo un encuentro con un centenar de vecinos en la Asociación Italiana Ex Combatientes ubicada en Bernal. Allí, junto al candidato a concejal Guillermo Galetto escuchó los pedidos de los vecinos y destacó: “No queremos volver al pasado, queremos profundizar el cambio a través de una gestión con valores, transparencia y honestidad. No podemos regresar al estado de la desidia”.

Asimismo, agregó: “Estamos absolutamente a disposición de los vecinos, sabemos las necesidades que hay, nos llegan muchísimos pedidos y son enormes los desafíos. No gobernamos para un grupo o para otro, gobernamos para todos y lo que hacemos es administrar los recursos de ustedes. Nos conocen y saben de nuestro compromiso y nuestro trabajo diario, pero necesitamos de su apoyo porque esta es una tarea que tenemos que realizar entre todos. Quilmes se merece poner de pie, estoy convencido de que lo vamos a lograr, estamos en la calle, estamos con los vecinos, damos la cara, no tenemos que salir en un auto blindado como algunos de la oposición”.

“Por primera vez estamos planificando el futuro de nuestra ciudad para lograr un desarrollo urbano de forma integral y sustentable en todo el distrito, de tal forma que los esfuerzos puedan ser continuados y profundizados en el tiempo. Sentimos el apoyo de los vecinos, la esperanza para que esto cambie de una vez por todas”, destacó el mandatario quilmeño.

Por su parte, el presidente de la entidad, Juan Di Pietro, afirmó que organizaron el encuentro con el intendente Molina porque “queremos que nuestra comunidad sepa qué clase de autoridades tiene, y que los conozcan, que sepan que están cerca para escucharnos”.

Junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, firmó un convenio para la implementación del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes en el distrito. La iniciativa, que se lleva adelante en conjunto con la ANSES, busca consolidar una Red Integral de Protección Social para ampliar la cobertura programática en el territorio y mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes (0-18 años) del país.

Stanley remarcó la importancia de poder sumar los municipios en este proyecto: “Queremos garantizar asignación a quienes les corresponde. Por eso vamos a buscar a los que hoy no la reciben. Es parte de nuestro principal objetivo, que es reducir la pobreza. Para eso trabajamos todos los días y hoy estamos dando otro paso para que más vecinos puedan estar mejor. Lo hacemos de la manera que sabemos hacerlo: en equipo, gobierno nacional e intendentes, sin importar las banderas políticas. Porque creemos que lo importante es unirnos para sacar al país adelante”.

“Seguimos trabajando, junto a Nación y Provincia, para estar cerca de quienes más lo necesitan. En este marco, celebramos este convenio que permitirá fortalecer las políticas sociales en el municipio”, indicó el jefe comunal, al tiempo que enfatizó que la promoción y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad es un eje prioritario de gestión. Cabe señalar que en la ocasión el intendente municipal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social local, María Ángel Sotolano.

En la Iapi

Posteriormente, Molina visitó el barrio Iapi donde compartió un mano a mano con una docena de vecinos. Mate de por medio, el mandatario local escuchó las inquietudes y necesidades que le acercaron y llamó a “todos los que quieran cambiar la realidad” a sumarse. El encuentro tuvo lugar en la iglesia “Jesucristo Reina” que lidera el pastor Juan Viera en Bernal.

Se comprometieron a redoblar esfuerzos para luchar contra las drogas y otros flagelos que azotan la zona.