La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo este martes en el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad Isabel Pallamay, ubicado en la intersección de las avenidas Mosconi y Craviotto, en Quilmes Oeste, para dar inicio a los cursos de formación en oficios para mujeres y diversidades, con pronta salida laboral.

En su recorrido, Mayra presenció el curso de manicuría y pedicuría, a cargo de Mónica Peralta, una vecina de Quilmes que fue beneficiaria del "Acompañar", programa que brinda apoyo económico y acompañamiento integral a personas en situación de violencia de género, y que se propuso compartir sus conocimientos con mujeres que, al igual que ella, hayan atravesado o estén atravesando alguna situación difícil, como un modo de ayudarlas a salir adelante.

La Jefa comunal resaltó el ejemplo de Mónica y le agradeció su compromiso, aporte, solidaridad y sororidad. "Me parece súper importante remarcar esto porque es lo que se necesita en la sociedad: pensar en el otro y en cómo hacemos para dar una mano", sostuvo Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Mujeres y Diversidades, Bárbara Cocimano, y la concejala, Belén Marón. Asimismo, la Intendenta anunció que al finalizar el curso el Municipio les entregará a las egresadas kits con las herramientas necesarias para que puedan encarar sus proyectos.

Por su parte, Bárbara Cocimano destacó que "desde nuestra área nos proponemos no solamente asistir a las personas en situación de violencia, sino también apuntalar lo que es la independencia económica de las mujeres y las diversidades, que es lo que hoy vemos que más se necesita. Este curso de manicuría y pedicuría, por ejemplo, es de un oficio que tiene una salida laboral muy inmediata y que tiene bajo costo de inversión como para arrancar a trabajar".

Finalmente, Mónica Peralta remarcó la iniciativa del Municipio por generar estos espacios de capacitación: "Me parece genial que existan estos lugares. En mi caso, a partir de una situación difícil que atravesé, cobré el Acompañar, que es una ayuda que se les da a las mujeres que sufrieron violencia de género. Y yo pensaba que, aparte de cobrar eso, tenía una profesión, que es ser manicura, pero también pensaba que seguramente había muchas chicas que estaban pasando por lo mismo y no tenían esa posibilidad. Me pregunté, entonces, cómo podía ayudarlas y gracias a eso hoy estoy acá enseñando lo que es belleza de pies y manicuría básica".

El Centro Territorial de Políticas de Género "Isabel Pallamay" fue creado a partir de la decisión política de la intendenta Mayra Mendoza e inaugurado en marzo del 2022. Se trata de un espacio de asesoramiento y escucha integral con orientación profesional y acompañamiento a las mujeres y sus hijos, que cuenta también con consultorios inclusivos para la comunidad LGBTIQ+. En sus instalaciones, además, se llevan adelante campañas de concientización y capacitación de forma permanente.

El programa "Acompañar" es impulsado desde el Gobierno Nacional y tiene como principal objetivo fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Más información en https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar