La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo este viernes en el Destacamento de los Bomberos Voluntarios de Bernal, ubicado en avenida Dardo Rocha 270, en el marco del Día Nacional de las y los Bomberos Voluntarios, ocasión en la que aprovechó para resaltar el trabajo llevado adelante por parte de todos los cuarteles del distrito durante el último temporal: Bernal, Quilmes, Villa La Florida y San Francisco Solano.

"Quería agradecerles el trabajo que se hace permanentemente, pero en particular el que se hizo el fin de semana pasado luego de tener esta situación atípica, este evidente cambio climatológico, que ha llovido en 6, 7 horas lo que llueve durante todo mayo. No habría sido posible para nosotros como Estado Municipal llegar a cada una de esas familias si no hubiese un trabajo mancomunado, y en el mismo sentido y el mismo objetivo", aseguró Mayra.

La Jefa comunal señaló: "Hay quienes desde diferentes lugares de nuestra comunidad compartimos la misma vocación, y es estar al servicio del otro y de la otra. Lo podemos poner en diferentes palabras, nosotros decimos que la patria es el otro, que la Argentina se construye mirando lo que necesita el otro y la otra, y actuando en consecuencia. Y esto es lo que ustedes hacen cada uno de sus días, así que vuelvo a agradecerles infinitamente y de corazón este aporte a la comunidad".

Por su parte, el presidente de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Javier Ferlise, recordó la falta de apoyo padecida en gestiones anteriores y ponderó el acompañamiento que reciben actualmente: "Uno tiene que reconocer cuando desde la política se acompaña el desarrollo de entidades como las nuestras. Por eso, yo le quiero agradecer a la intendenta Mayra Mendoza y a todo el enorme equipo de trabajo que tiene porque durante estos tres años y medio hemos trabajado en recomponer cuarteleros y financiamiento".

A su vez, tanto Mayra como Ferlise resaltaron una reivindicación histórica lograda en esta gestión: la aprobación de la ordenanza que autoriza a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del distrito a realizar inspecciones en los comercios que soliciten habilitación municipal. "Algo que esperamos por más de 20 años, hoy lo hemos logrado y eso fue una decisión política de esta Intendenta", afirmó Ferlise.

Participaron de la actividad el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano; el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti; el coordinador general de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; el titular de la Base Operativa Bernal, Juan Kolak; la diputada provincial Berenice Latorre, el vicepresidente de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Daniel Persano.