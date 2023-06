La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este sábado la inauguración del Polo Productivo Textil "El Amor Vence", ubicado en Rodolfo López 478, en Quilmes Oeste, destinado a aquellas vecinas quilmeñas que busquen adquirir nuevos conocimientos en la formación de oficios. La actividad se desarrolló en el marco de un nuevo aniversario del "Ni Una Menos".

"Hoy 3 de junio, desde hace unos largos años ya, que salimos a la calle con una consigna que nos unió a partir del dolor. Nosotras siempre desde la organización política, la militancia y el feminismo popular, hemos planteado que antes de ser sororas, nos une el dolor, que es un estadío previo a la sororidad", expresó Mayra.

"Para que haya organización tienen que haber entramados comunitarios, territorialidad, tiene que haber realidad y con resultados que les permitan a nuestras compañeras poder tener un horizonte de vida distinto al que tuvieron durante todos los dolores. Eso es ser verdaderamente sorora. Quiero agradecerles y felicitar a mis compañeras, a todo el trabajo de la Secretaría de Mujeres y Diversidades del Municipio, muy especialmente a Belén (Marón) por reflejar y por hacer carne esto que estamos planteando hace muchos años", continuó la Jefa comunal.

"Necesitamos cada vez más feminismo popular y conciencia de que las mujeres podemos todo desde los barrios, los centros de estudiantes, las universidades y cada uno de los lugares que nos tocan. Y que si hay una discusión es política, porque no hay feminismo que esté escindido de la discusión política de qué proyecto de país tiene que gobernar la Argentina. Las mujeres en este país han tenido oportunidad de elegir y de ser elegidas con Eva Perón, y las mujeres en este país han tenido posibilidades de ser incluidas a la vida con Cristina Fernández de Kirchner. No existe el feminismo que no reconozca a las dos mujeres más importantes de la historia argentina que son Eva y Cristina", resaltó la Intendenta.

Por último, Mayra subrayó: "Esto es peronismo puro y lo que nosotros necesitamos es que nuestras vecinas, compañeras, hermanas sepan que los proyectos que nos dan oportunidades, que garantizan derechos y que nos liberan de violencias, son los proyectos que piensan en el otro, en la otra y que están basados en el amor. Por eso, desde este polo productivo sabemos que el amor vence y que la organización y la lucha es nuestra tarea".

Por su parte, la concejala María Belén Marón destacó: "El 3J 'Ni Una Menos' es un día de resignificación para todas nosotras, y hoy decidimos inaugurar el polo productivo 'El Amor Vence', donde se van a brindar talleres y capacitaciones a mujeres y diversidades del distrito. Para nosotras es muy importante brindar herramientas a nuestras vecinas, ya que es llegar a la independencia económica que fue lo que militamos día a día".

En este marco, la emprendedora María Islas, de Creaciones en Tela Kuyu Inti, dijo: "Me parece algo fantástico que se sigan generando desde esta gestión, como desde un principio, estos espacios que son para la comunidad con talleres que dan trabajo, entusiasmo y que la gente pueda lograr su propio emprendimiento, que fue así como yo comencé. Esta gestión siempre nos apoyó creando espacios, tanto en diferentes ferias del distrito, como en jornadas como esta con la inauguración de un polo productivo que va a ser muy importante para la comunidad".

Durante la jornada, se llevó adelante una muestra de profesores de cada taller y también de trabajadoras y alumnas con fotos. También funcionó allí una feria de emprendedoras a través del programa "Mujeres a Emprender en Red"; además se instaló un gazebo de la Secretaría de Mujeres y Diversidades para efectuar consultas.

Este espacio fue creado en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través del Programa "Producir", para fortalecer proyectos productivos que permitan el acceso a talleres como sublimación, crochet, confección de ropa de bebé y re-valoración textil. Para formar parte de cada una de las actividades, las interesadas podrán acercarse a solicitar información de lunes a sábados al mencionado lugar, o comunicarse a través del usuario de Instagram @pp.amorvence.

Fueron parte de la actividad las secretarias de Mujeres y Diversidades local, Bárbara Cocimano; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; de Hacienda, Eva Stoltzing; de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; concejales y concejalas del Frente de Todos; integrantes de la organización Quilmes Feminista, del Ateneo Néstor Kirchner y del Partido Justicialista (PJ) de Quilmes.