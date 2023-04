La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este domingo el desfile cívico, militar y tradicionalista por los festejos del 97º aniversario de Villa La Florida, del que participaron establecimientos educativos, diferentes instituciones, espacios culturales y centros tradicionalistas al ritmo de la banda militar "Río Encuentro", perteneciente al Regimiento de Tanques Nº 8 de Magdalena.

"Si algo necesitamos como sociedad y como comunidad es ser cada día más solidarios y pensar en cómo está el otro,y de esa manera, participando e involucrándose, vamos a ser parte de la solución y no esperar que las cosas lleguen de manera mágica. Porque la verdad, nada es magia. No fueron magia los años que se han vivido en la Argentina donde teníamos derechos garantizados, donde había un Estado presente y no es magia la posibilidad de ir, desde el primer día de nuestra gestión, planificando y poniendo orden a nuestro distrito", sostuvo Mayra, acompañada por integrantes del Gabinete Municipal; funcionarios locales y provinciales; concejales y concejalas del Frente de Todos, además de autoridades y representantes de instituciones.

La Intendenta enfatizó: "Quilmes necesita orden y eso es lo que desde la gestión estamos haciendo. Cuando pensamos en el ingreso a La Florida comenzamos a ordenar el ingreso a casa, y luego la conectividad con las cuadras de asfalto, y luego la posibilidad de las luces LED para sumar una herramienta a la prevención del delito que nos preocupa a todos y todas".

La Jefa comunal continuó: "Quiero decirles que este es un tema que nos ocupa. Este año estamos instalando una cámara por día en nuestro Municipio para poder ayudar en la prevención del delito. Continuamos con la colocación de las luces LED, colocamos más de 170 paradas seguras con botones antipánicos, hemos renovado por completo la flota de los patrulleros. Cuando llegamos al Municipio había 60 patrulleros que no funcionaban, los renovamos y hoy, tenemos 130 nuevos vehículos a disposición de la Policía Bonaerense para que pueda patrullar y ante una emergencia, acudir".

Y finalizó: "Hoy la Florida está cumpliendo 97 años; yo espero y quiero seguir gobernando este Municipio para el centenario de La Florida y que celebremos el desarrollo y el progreso para un futuro mejor, que vamos a construir entre todos y entre todas para nuestra comunidad. Sigamos acompañándonos y cuenten con esta Intendenta a disposición siempre para enfrentar los problemas más difíciles porque creo en eso, creo que hay que trabajar, trabajar y trabajar para salir adelante".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida, Mara Alfano, se mostró muy agradecida con Mayra Mendoza por las obras realizadas en la localidad y por el acompañamiento recibido por parte de todas las áreas del gobierno local, en la preparación de este festejo tan esperado por la comunidad local. "Hoy es un día muy importante, 97 años no se cumplen seguido y creo que eso a todos nos llena de emoción y de orgullo. Yo quiero destacar de La Florida, la unión y la solidaridad vecinal que es algo que nos caracteriza y que son valores para fomentar y cuidar".

La actividad comenzó con el saludo de bienvenida de la Jefa Comunal al Cuerpo de Bomberos de Villa La Florida, sito en la calle 879 Nº 4455. Luego, se realizó el izamiento de la bandera nacional y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y continuó con un desayuno junto a bomberos y representantes de las instituciones y entidades locales presentes.

La jornada, organizada de forma conjunta entre la Comuna y la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida,continúa con los puestos gastronómicos y de emprendedores, para que los vecinos y vecinas puedan aprovechar en familia. Y desde las 16, con el Festival Somos Quilmes, en el escenario montado sobre las calles844 y 873 bis, donde habrá distintos shows artísticos y musicales que contarán con el cierre estelar a puro ritmo con la banda de cumbia, Los Lamas, además de las presentaciones de Damián Tritta, Tilcara, Ballet Los Huayras del Monte, Código Alerta, Belugaskan y Banda Juárez.