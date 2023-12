La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó el jueves la entrega de diplomas a los 291 egresados y egresadas del FinEs, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, en un acto realizado en el Teatro Municipal, en Mitre 721, Quilmes.

"Felicitaciones a los egresados y a las egresadas, y también a las familias, porque esto es un logro de todos ellos y también de nuestra comunidad. El programa FinEs, es un programa muy importante para la terminalidad escolar, sobre todo para las personas adultas", sostuvo Mayra.

En referencia a lo que está por delante, la Jefa comunal subrayó: "Esta Intendenta va a seguir trabajando, exigiendo con respeto y con mucha responsabilidad a nuestro Gobierno Nacional lo que corresponde para el pueblo de Quilmes. Les tengo que pedir una sola cosa: no me dejen sola. Acompañémonos para poder trabajar por el progreso, por la mejora de Quilmes y principalmente, como siempre lo digo, por el futuro de las nuevas generaciones".

En la jornada del jueves, egresaron estudiantes de Ezpeleta, Bernal Oeste, San Francisco Solano, Quilmes Oeste y La Paz. La semana próxima habrá otro acto con cerca de 300 egresados y egresadas.

El FinEs es un programa nacional que se implementa desde hace más de diez años en todo el país con el objetivo de que jóvenes y adultos puedan finalizar las trayectorias educativas formales que en algún momento de sus vidas han visto interrumpidas.

Se lleva adelante de forma articulada con coordinadores administrativos, referentes educativos de sedes, docentes e inspectores. También realizan su aporte organizaciones territoriales como centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio, organizaciones políticas y diversas entidades de la sociedad civil, donde se dictan las clases

En este sentido, una de las egresadas Elida Molina señaló: "Tengo 41 años y hace más de 25 que había dejado la secundaria. Era algo pendiente que me quedó y sabía que lo tenía que terminar y gracias a FinEs lo logré". A su vez, José Zayas, de 81 años, consideró: "Superó mis expectativas. Es un sueño que tenía desde que había dejado de estudiar. Gracias a Dios pude terminar". Y Yanina Blasco dijo: "Es una oportunidad que esperé durante 23 años. Un día me levanté, sentía que tenía pendiente algo conmigo misma, me anoté y pude lograrlo. Que la gente se anime. Todo se puede".

Estuvieron presentes el secretario y la subsecretaria de Educación locales, Joaquín Desmery y Nancy Brites, respectivamente; el inspector Jefe Regional, Pablo Vinuesa; la inspectora Jefa Distrital de Educación, Florencia Elvino; el coordinador regional del FinEs, Javier López; su par distrital, Karen Alarcón; el vicepresidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano, y la diputada provincial, Berenice Latorre, entre otras autoridades.