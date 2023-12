No La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió este jueves en declaraciones radiales, al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que presentó el miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, que deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, entre otras acciones en contra del pueblo.

“Todos quedamos en shock. Es un tremendo DNU que intenta llevarse puesta una cantidad de leyes. Es un atropello al Congreso Nacional, a los representantes del pueblo, a los derechos y a tantos años de democracia. Espero que los representantes del pueblo y de las provincias tengan la suficiente conciencia política, valoración de la democracia, respeto por las instituciones, respeto por la República, respeto por los ciudadanos y frenen estas medidas porque la verdad no hay una sola medida en todo lo que escuchamos en el día de ayer que beneficie a los trabajadores y a la clase media. Es un beneficio que solamente les trae beneficios a los sectores concentrados de nuestra economía”, afirmó Mayra.

La Jefa comunal agregó: “Todo este año fuimos planteando en campaña, cuando decían que era una campaña del miedo y la verdad era la realidad de lo que sabíamos que podía llegar a venir. Y recuerdo que Máximo Kirchner, en un acto hablaba de las tres flexibilizaciones, la laboral, la impositiva y la ambiental. Y ayer, cuando escuchaba, dentro de todo el paquete de estas medidas, hay una síntesis respecto a estos tres aspectos que los habíamos marcado. Yo lo viví con mucha angustia por lo que estamos viendo en el país. Estoy sumamente preocupada por la realidad de mis vecinos, de mis vecinas en Quilmes. El tema de la derogación de la ley de alquileres es algo que preocupa a todas las familias, vos fíjate que si a partir del primero de enero no vamos a tener más subsidio al transporte, una familia trabajadora que alquila, que tiene que pagar 5.000 pesos el kilo de carne y tiene que viajar y está 500 o 700 el transporte, va a ser imposible vivir. Entonces, estoy muy preocupada”.

“Esto es como lo ha planteado Néstor Kirchner hace mucho tiempo, es la decisión de ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, porque esto es lo que expresa el DNU de Milei, decir expresamente que se puede entregar a ARSAT para que venga una empresa del dueño de Twitter, plantear la privatización de las empresas del Estado, plantear la derogación, por ejemplo, de la ley de alquileres, plantear el recorte en las vacunas, esto es estar a favor de que seguros sectores concentrados de la economía y del mercado, y por supuesto, dejar en detrimento y el perjuicio a la ciudadanía. Pero el tema es tener grandeza y responsabilidad para tomar decisiones en función de cuidar qué interés tenga. El interés de algunos sectores de la economía, ni siquiera nacional, extranjera, o pensar en la vida de la gente. Me parece que, lamentablemente, hay mucha hipocresía y mucha perversidad en esto”, consideró la Intendenta en diálogo con Radio con Vos (89.9).

“Milei lo tenía sentado a (Luis) Caputo a un lado, que fue el que endeudó la Argentina con Mauricio Macri y lo tenía en (Federico) Sturzenegger, un funcionario responsable político en el gobierno de (Fernando) de la Rúa de llevarnos al caos. Entonces, creo que lamentablemente estamos viviendo una combinación de los peores momentos de la Argentina. Creo que es un mix del 76, 89 y el 2001, y con la historia reciente y con la memoria que podemos tener como argentinos por supuesto quienes tenemos responsabilidad política aún más, pero toda la sociedad estamos muy preocupados y pedimos reflexión y consideración de todos los integrantes del congreso para que haciendo valer el respetar las instituciones y nuestra democracia, puedan frenar este paquete de medidas que sabemos que son perjudiciales para todos y para todas en nuestro país”, aseveró Mayra.

La Jefa comunal finalizó: “Asumo con preocupación esta forma que han planteado de reducir la protesta, de reducir y de reprimir la posibilidad de manifestarse. Me preocupa mucho, así que considero que en el momento que el pueblo argentino se tenga que expresar tiene que ser masivo y contundente, y cuidarnos mucho entre todos. No quiero que haya lastimados, no quiero ver sangre derramada, esas cosas, la verdad, tienen que ser parte de la historia y tenemos que aprender de eso. Así que es momento de reclamar, de exigir, pero de cuidarnos mucho”.