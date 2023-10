La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este miércoles de la entrega de 56 créditos del programa Buenos Aires CREA a familias quilmeñas, junto al subadministrador general del Instituto de la Vivienda provincial, Rodolfo Macera, en un acto realizado en la Casa de las Culturas de Quilmes Centro.

En la apertura del acto, la Intendenta se refirió al déficit habitacional que hay en el distrito y a la falta de suelo para construir nuevas viviendas. En ese marco, aseguró: "Tenemos que ponernos creativos para diseñar políticas públicas que nos permitan resolver esa necesidad que tiene nuestra comunidad, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y ahí tenemos este trabajo articulado con el Gobierno Provincial que nos permite llegar con programas como este, que otorgan créditos para la mejora o refacción de viviendas".

"Cuando llegamos a gobernar este municipio, en diciembre del 2019, nos encontramos con casi 2.000 viviendas abandonadas, obras que ya tenían un 30% o un 40% de avance, y eso no puede volver a suceder. Con la responsabilidad que me toca, quiero pedirles que reflexionemos. No quiero que todo esto que fuimos generando con muchísimo esfuerzo, pandemia mediante, se frene. Quiero que podamos continuar en Quilmes con este proyecto de trabajo, que tiene resultados porque hay un Gobernador como Axel Kicillof que nos escucha", sostuvo Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, al hablar de la importancia de defender un Estado presente y de que tanto las políticas públicas como las obras que están en marcha tengan continuidad.

"En Quilmes siempre hemos podido hacer un trabajo conjunto que nos llena de satisfacción. Programas como el de hoy vienen a complementar con el mejoramiento habitacional de las familias la inmensa cantidad de obras de urbanización, pavimento e infraestructura que está haciendo el Municipio como nunca se hizo en su historia. Antes de este gobierno, se había paralizado la política de vivienda en la provincia de Buenos Aires. Hubo que poner en marcha una maquinaria difícil, porque armar un programa de crédito o de vivienda desde cero, con la gestión de suelo, los proyectos, los consensos, lleva mucho tiempo. En esta tarea es imprescindible el Estado, para poder ampliar derechos ciudadanos", señaló Macera que llegó a la ciudad junto al gerente de Desarrollo de Programas de Acceso al Crédito de la provincia, Ignacio Hernán.

Uno de los vecinos que accedió al crédito, Carlos Fernández, de Ezpeleta, comentó: "Este crédito nos da un respaldo importante, una ayuda, para poder hacer la ampliación de mi casa, que es lo que precisamos. Creo que son políticas muy acertadas, nos están dando una financiación muy larga y hasta un período de gracia, así que lo valoramos mucho. Ojalá se pueda seguir replicando". Liliana Mansilla, otra vecina beneficiaria, indicó: "Este crédito significa mucho porque ayuda a toda mi familia. Tengo 4 chicos y 2 con autismo, entonces necesitamos una vivienda cómoda. Les agradezco a todos por darnos esta oportunidad de crecer".

Buenos Aires CREA es una iniciativa inédita en la provincia ejecutada por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que tiene por objetivo atender la demanda de aquellas familias bonaerenses que necesitan mejorar sus condiciones habitacionales con refacciones menores, reformas o ampliaciones. Además, es una política que busca motorizar la economía, impulsando la construcción y el empleo local. Más información en https://buenosairescrea.gba.gob.ar/.

En Quilmes ya se había realizado una primera entrega de 40 créditos, a los que ahora se suman otros 56, alcanzando así a casi 100 familias del distrito.

Saludo a promotoras territoriales de género y diversidades

Una vez finalizado el acto, la Intendenta pasó a saludar a un grupo de promotoras territoriales de género y diversidades que se estaban capacitando en el uso de las tablets, dispositivo que les fue entregado hace un mes en el marco del programa "Conectadas por la Democracia", del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que en Quilmes se desarrolla a través de "Mujeres a Emprender en Red".

Esta actividad se realizó en el Salón Bravo de la Casa de las Culturas y contó con la presencia de la concejala Belén Marón, que expresó: "Creemos profundamente en el Estado presente. Acompañamos a cada emprendedora en su recorrido, tanto en las ferias, en programas para potenciar sus productos, entregándoles las tablets y también, capacitándolas para que usen las herramientas tecnológicas de manera eficaz y concreta. Emprender en Red cumple en noviembre tres años y estamos muy orgullosas del colectivo que supimos construir".