La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, entregaron 559 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de 6ª año de escuelas secundarias públicas del distrito en un acto que se llevó a cabo en el predio del Sindicato del Plástico.

“Estos actos son uno de los momentos más lindos que nos tocan en la gestión porque es ver concretado un objetivo que teníamos desde el inicio cuando nos decidimos a gobernar. Sabíamos que teníamos que reparar muchos años donde las políticas públicas no llegaban a casi ningún sector de la población, pero principalmente a los jóvenes. Durante el 2015 al 2019, los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal miraron con la nuca a los jóvenes. Y nosotros queríamos volver a tomar esas políticas que se habían dado en el gobierno de Cristina (Kirchner), una política como la de Conectar Igualdad donde se entregaron millones de computadoras a todos los alumnos de escuelas secundarias públicas del país”, expresó la Jefa Comunal.

Asimismo, Mayra agregó que “estas computadoras que hoy ustedes tienen en sus manos es por una decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof. Es un derecho”, y agregó “defiendan el derecho que se otorga a través de un Estado presente a que puedan tener equidad, a que todas y todos los alumnos de escuelas secundarias de cada rincón de Quilmes que sea, partan de la misma línea de igualdad para poder estudiar”.

Por su parte, Kicillof expresó: “Por primera vez, la provincia de Buenos Aires les entregó computadoras a los que no les habían dado antes, dijimos basta de injusticia. Se terminó acá. Computadoras para todos los que se reciben en toda la Provincia. Cada uno de ustedes tiene la computadora. Esto no es un acto electoral. Quiero aclararles eso porque el otro día escuchaba en la televisión que un periodista decía, le dan las computadoras para que los voten. Entonces esto era clientelismo, populismo, era una porquería lo que estábamos haciendo. No le damos las computadoras para que nos voten, voten al que quieren votar. Las damos porque las necesitan, porque les sirven y porque les corresponden. Esta es una política del gobierno de la Provincia, es una política del Estado”.

En esta ocasión, recibieron las computadoras 559 alumnos y alumnas de 21 instituciones educativas ubicadas en Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano. Hasta el día de hoy ya se han entregado netbooks en 27 escuelas, a 1.522 estudiantes, y está previsto continuar esta acción en 66 establecimientos más del distrito.