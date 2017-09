Luego de numerosas cruces de acusaciones en las redes sociales, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, quiso salir con los botines de punta a poner blanco sobre negro del por qué de las inundaciones tras el fuerte temporal que azotó Quilmes.

“Es lamentable que los políticos que fueron gobierno, y tienen absoluta responsabilidad por no haber hecho las obras, salgan a criticarnos”, afirmó el jefe comunal a través de su cuenta Twitter @YoSoyMartiniano.

“En los últimos 8 años no se hicieron las obras de infraestructuras básicas, no tenían ni un protocolo para prevenir las inundaciones”, dijo. Y agregó: “Es lamentable la utilización política cuando suceden este tipo de catástrofes”.

Asimismo, Molina convocó: “Hay que trabajar en conjunto y con conciencia para resolver los problemas”. Y sin más explicó las obras hechas: “Hay obras emblemáticas como la de #VillaAlcira y #VillaL-jan. Son 20 años de no hacerse obras. Hoy pagamos las consecuencias”.

“En #Solano el arroyo se desbordó incluso después de haber hecho un operativo integral de limpieza la semana pasada”, finalizó.