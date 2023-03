El intendente Juan José Mussi inauguró un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Berazategui. En el discurso, destacó el apoyo de los Gobiernos nacional y provincial. Asimismo, detalló el trabajo realizado por el Municipio durante 2022 y trazó el camino a seguir en 2023.

"La democracia en Argentina -gracias a Dios- cumple 40 años, el lapso más largo sin interrupciones. Berazategui cumplió 62 años de vida y solamente tuvimos 50 aperturas de sesiones. Durante 12 años no lo pudimos hacer; para esos 12 años tendríamos que decir ¡nunca más!", afirmó Mussi.

Por otra parte, el Intendente recalcó: "Es enorme la cantidad de cosas que se han podido hacer en Berazategui en este último año, gracias a una buena administración de los recursos". En cuanto al acompañamiento que potenció el crecimiento del distrito, agregó: "Si miramos las veces que nos visitaron el Presidente y el Gobernador para hacer obras y traer soluciones, nos damos cuenta de cómo ha sido esa relación que yo agradezco infinitamente".

Ante un auditorio colmado por representantes de distintas instituciones locales, autoridades, vecinos y vecinas, el Mandatario recordó: "Berazategui va a tener su Universidad Pública. Este Intendente viene de un hogar muy pobre, convencido de que los pobres también pueden ir a la Universidad. Me llena de orgullo lo que se ha hecho en materia de educación en nuestras escuelas. Esto no tiene antecedentes en la historia de nuestra ciudad. Se realizaron 114 obras, se inauguraron 5 escuelas en 3 años y otras están a punto de inaugurarse. Sin ánimos de polémicas, con el Gobierno anterior inauguramos solamente un Jardín de Infantes".

A su vez, se refirió a distintos ejes de la gestión, como el de obras en espacios públicos: "Todos lo habrán visto, y también alguno me criticó 'Mussi se la pasa haciendo plazas'; y la verdad es que sí, con mucho gusto y con mucho orgullo, hago muchas plazas porque son lugares de encuentro de nuestra sociedad. Estamos haciendo obras muy grandes de entubamiento, desagües y sumideros, pavimentación y reparación, además de recambio de luminarias y de cañerías concretadas en distintos barrios; así como aquellas de mejoramiento de los caminos rurales para los productores de El Pato". Respecto de esta localidad, se refirió también al avance del Polo Agroalimentario.

Con respecto al tema del agua, Mussi subrayó: "Hay vecinos que no saben que estuvimos durante más de 4 años impedidos de hacer obras para mejorar el servicio de agua. Desde el año 2020 a la actualidad inauguramos 33 pozos de agua y tenemos en marcha 4 pozos del Hipopuelche. No digo que esté resuelto el problema, pero sí puedo decir que a veces no se tienen en cuenta en la crítica los cortes de luz que nos dejan sin agua. Y yo no estoy de acuerdo con Edesur, ni lo defiendo; si por mí fuera y tuviera posibilidades, volvería a nacionalizar la energía eléctrica".

Y prosiguió: "Hicimos las Paradas Seguras y 51 Corredores Escolares Seguros, más 10 que están en marcha. Tenemos una Estación de Carga de Líquidos Combustibles para la flota municipal, que es la primera de Sudamérica; una Clínica Veterinaria que vinieron a ver de todos lados y la replicaron"; y detalló aspectos sobresalientes en lo referido a viviendas y trabajos en Hábitat, como el comienzo de las obras del PROCREAR II y la construcción del Complejo Habitacional del barrio Kennedy Norte. "La Oficina de Control Inmobiliario es única", afirmó el Jefe Comunal.

Durante su discurso, el intendente Mussi destacó otros aspectos de la gestión como: la inversión en materia de Salud a través del Programa Sumar; la labor de los Centros Municipales Odontológico y Oftalmológico; el Centro de Formación e Innovación Productiva y la creación de un Polo Tecnológico; el crecimiento del Programa Municipal Berazategui Recicla; la inauguración de los Complejos Culturales Municipales La Calle y La Casa de la Estación, las obras de ampliación y remodelación en los distintos espacios culturales; y la pronta inauguración del Centro Cívico Cultural y Recreativo de Gutiérrez.

Además, anunció el comienzo de la construcción del Centro Cívico y Cultural de El Pato para abril de este año; y resaltó el avance del Programa Municipal de Alfabetización.

Por otra parte, Mussi afirmó: "Todos saben la importancia que le dimos siempre al deporte en Berazategui"; y ejemplo de ello son la recuperación de la pileta del Club Municipal Maltería Hudson y la construcción de una nueva cancha de césped sintético en la Asociación Civil y Deportiva El Pato.

En un tramo de su discurso, y refiriéndose a su relación con la oposición, afirmó: "No todos son iguales, pero hay quienes siguen con esa constante del agua y la gente de Berazategui. El agua de Berazategui es potable y a veces los vecinos no la toman por miedo a lo que escuchan y van a comprar agua mineral cuando el bolsillo no les da. ¿Se puede ser así, hablar de fallecidos y especular políticamente con la vida de la gente? ¿Se puede lastimar tanto a los vecinos? ¿Estamos mirando eso? que el daño no se lo hacen a Mussi, el daño se lo hacen a la gente".

El Intendente de Berazategui concluyó dirigiéndose al Concejo Deliberante: "Les pido que nos sigamos llevando bien, que Berazategui tenga un Concejo que construya. Todas las macanas que nos podamos mandar no van a perjudicar a los que tenemos la posibilidad de una heladera llena. Tenemos que pensar en los que tienen la heladera vacía, son los que más nos necesitan. Cuando hablamos de consenso, hablamos de eso."

Y finalizó: "Lo sostuve y lo voy a seguir sosteniendo; esté donde esté, no voy a bajar los brazos nunca porque hay un compromiso de vida detrás de todo esto".