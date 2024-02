El Peronismo de Berazategui recordó al expresidente Néstor Kirchner, a 74 años de su nacimiento, con un acto frente a los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte en la Plaza Rigolleau. Allí, el intendente de Berazategui y presidente del Consejo del Partido Justicialista local, Juan José Mussi, afirmó que "este no es un homenaje cualquiera, sino el homenaje a un argentino que vino a cambiar a una Argentina decadente. Néstor Kirchner fue un estadista que transformó el país".

En su discurso, Mussi anunció que en mayo se instalará la imagen de Néstor Kirchner en la Plaza Rigolleau. Asimismo, llamó a dejar las diferencias de lado para alcanzar la unidad del peronismo.

"Entendamos de una vez por todas que no es una antinomia ser kirchnerista y ser peronista. Ser kirchnerista es ser peronista también. Porque hablo a ultranza del Peronismo creen que no soy kirchnerista. Sí lo soy. ¿Cómo no lo voy a ser si valoro a Néstor en toda su dimensión? Néstor fue muy peronista, él revitalizó el Peronismo", enfatizó Mussi.

Por último, el conductor del PJ de Berazategui recalcó: "Néstor nos estaría diciendo que nos dejemos de jorobar. Todos pertenecemos a una causa nacional y popular; todos dentro del Peronismo, porque tenemos que recuperar a la Argentina. Si entendemos el mensaje, vamos a estar abrazados para enfrentar los momentos que se vienen".

Participaron del acto agrupaciones políticas y sociales de Berazategui, además de cientos de vecinos autoconvocados que se acercaron a recordar al expresidente Néstor Kirchner.