No será para octubre, pero ya proponen un proyecto de boleta única de papel para la Provincia

La diputada Valeria Amendolara presentó un proyecto para que en la Provincia de Buenos Aires se adopte el sistema de boleta única de papel en reemplazo del actual sistema de votación por categorías con boletas y listas sábanas, responsable del retraso en el recuento provisorio de votos. No hay tiempo para que esta norma salga para octubre próximo, pero quizás sí para próximas elecciones.

“Vemos la importancia de avanzar en un sistema de boleta única fundamentalmente porque hace un proceso electoral mucho más ágil, transparente, donde los votos no pueden ser manipulados, donde es el Estado que se encarga de la impresión y distribución de las boletas, y no así los partidos políticos”, explico la legisladora.

En el actual sistema, si bien el Estado garantiza la impresión de un número determinado de boletas, son los partidos políticos los que deben garantizar las papeletas de reposición en las mesas electorales, dando lugar a denuncias por faltantes y robo de las mismas.

La norma pensada a futuro

Pero con el sistema de boleta única, todos los partidos aparecen en una sola planilla y el ciudadano debe marcar con un lápiz a los que elige, por lo que ya no es necesaria la existencias de boletas de reposición y desaparece la posibilidad, potencial o real del robo y faltante en los cuartos oscuros.

El sistema que ahora se propone “hace que el derecho de ser elegido de todos los partidos políticos grandes o chicos, sea respetado, porque el papel sigue siendo fundamental porque es lo que le permite al ciudadano poder fiscalizar”, puntualizó la legisladora.

En ese sentido la autora del proyecto que ingresó a la Legislatura bonaerense indicó que “el ciudadano tiene que tener la confianza que con el voto en papel queda a través de la urna, custodiado. Es importantísimo contar con la boleta en papel como un resguardo en la votación”.