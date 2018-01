NQ: Los últimos robos a casas hicieron implosión dentro del barrio cerrado

La cosa venía complicada en materia de seguridad en el barrio cerrado Nuevo Quilmes de Don Bosco en el último tiempo, hasta que el fin de semana del viernes 19 al domingo 21, explotó. Cuatro robos a casas, incluyendo la del ex funcionario kirchnerista, Mariano Recalde, sumado a cinco intentos de intrusión alertaron a todo el vecindario, que no para de pedirle a los “hermanos Grasso”, los ‘testas’ o las caras más visibles del emprendimiento, soluciones urgentes.

El raid delictivo por todo Nuevo Quilmes no para, y no hubo zona que no tuviera al menos una entrada delictiva. Fueron cuatro, podrían haber sido más, a no ser porque muchas viviendas tenían cámaras que de alguna manera pararon el accionar de estos delincuentes, que como aseguran varios, alguno de ellos “son de adentro del barrio”.

Ante la presión de numerosos vecinos por el silencio evidente de Claudio Grasso y Grasso, la Administración de Nuevo Quilmes se vio esta mañana obligada a emitir un insólito Informe de Seguridad a los cientos de propietarios e inquilinos alertando de los robos y tratando de evaluar los pasos a seguir (ver aparte).

Entre los mails que envió la Administración se agregan fotos y videos de algunos de los presuntos ladrones. Ver un de ellos en https://youtu.be/WQiDSfwzcgs

Asimismo, mostramos el grado de preocupación que viven los vecinos, dando a conocer varias charlas vía ‘guasap’ que se desarrollaron durante esas horas, y el profundo enojo del conocido letrado y vecino del barrio, Matías Morla.