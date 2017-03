Optimista, Martiniano presentó las “Obras 20/17”

El intendente Martiniano Molina reunió a su equipo de trabajo en el Teatro Municipal, don-de se supervisaron los principales ejes de gestión y se presentó el “Plan de Obras Quilmes 2017”. Encuentro del que también participó el Secretario General de la Provincia, Fabián Peredchodnik, quien compartió el estrado principal junto al intendente, el jefe de Gabinete, Guillermo SánchezSterli y el secretario de Gobierno, Guillermo Galetto.

“Es un orgullo formar parte de este gran equipo”, expresó Molina. Y continuó: “Así como lo remarca siempre nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, estamos acá porque nos importa la gente y creemos que las cosas se cambian trabajando. Se cambian haciendo, no ha-blando. Ese es un valor que todos compartimos. Tenemos que reconocer el poder del equipo”.

“Con cada obra que pusimos en marcha, no solo mejoramos la calidad de vida de nuestra gente, sino que también generamos empleo”, dijo el jefe comunal.

En este sentido, el mandatario se explayó sobre el “Plan de Obras Quilmes 2017”, haciendo hincapié en las 20 grandes obras que ya se encuentra en ejecución en distintas zonas del distrito quilmeño. “Hay proyectos de infraestructura en marcha en muchos barrios como Los Álamos, Monte Matadero, Itatí, Villa Luján, Mozart, Memoria y la zona de la ribera, donde nos enfocamos en la construcción de viviendas, luminarias y mejora de espacios públicos. Tenemos tres obras de bajo vías en ejecución. Apostando a la obra pública, con los cruces, las mejoras en las calles y avenidas, iluminación, señalizaciones y la intervención del espacio público con veredas y rampas. Seguimos dando respuesta a las necesidades de los vecinos y construyendo la ciudad que todos queremos”, enfatizó Martiniano.

El mandatario local repasó los alcances en educación -donde se logró la inclusión educativa de 1380 chicos- y del programa “El Estado en tu Barrio”- en el que 17 mil vecinos quilmeños obtuvieron DNI-. También repasó los objetivos en materia de seguridad, donde realizó una mención especial a la violencia de género; “El municipio recibe 50 consultas de diferentes casos diarios. Sabemos que hay muchos más de mujeres que no lo denuncian. En Quilmes tenemos un gran equipo de trabajo que está articulando con la Justicia y las fuerzas de seguridad porque realmente hay que dar respuesta y las mujeres son por lejos las más agredidas de nuestra sociedad. Desde que asumimos logramos asistir a 1397 mujeres mediante entrevistas personalizadas”.

Ante los presentes, Peredchodnik, expuso: “en la tarde de hoy van a seguir avanzando en algo que empezamos en diciembre del 2015 que tiene que ver con el hacer. La presentación del Plan de Obras 2017 de Quilmes, tienen que ver con la impronta que María Eugenia le ha puesto a su gobierno desde el principio, hacer y estar”.

El Jefe de Gabinete, Sánchez Sterli, repasó todos los trabajos realizados durante el 2016 y detalló el Plan de obras Quilmes 2017. “Los vecinos son parte de estas obras, los fuimos a escuchar y cuando planificamos las obras incorporamos sus demandas”,dijo.

El secretario de Gobierno Galetto manifestó al gabinete que “este es un año donde tenemos que estar fuertes, juntos. Estas obras cambian la realidad de los vecinos”.

Estuvieron presentes el presiden-te del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi, los secretarios Priva-do, Roberto Reale; Legal y Técnica, Ignacio Alberto; Cultura, Ariel Domene; Salud, Miguel Maiztegui, Auditora General Myriam Pucheta, secretario General Tomás Molina, de Hacienda, Mariano Martinelli, de Obras Públicas, Carlos Ortiz, Agencia de Fiscalización, Gonzalo Ponce; Seguri-dad, Matías Zarco; Servicios Públicos, Sergio Chomyzsyn; Desarrollo Económico, Jorge Kalogiannidis; Desarrollo Social, María Ángel Sotolano, la presidente del bloque Cambiemos, Raquel Coldani y varios ediles del PRO y aliados.