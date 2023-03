Autoconvocados por redes sociales, un nuevo ruidazo se realizó en la puerta de las oficinas de Edesur del centro quilmeño. Allí, los vecinos compartían un mismo sentimiento: Artazgo ante tanto abandono generado por los reiterados y prolongados cortes de energía y la falta de agua en plena ola de calor que azota a la región .

“Hace semanas que padecemos cortes de luz y falta de agua. No podemos bañarnos, ni refrescarnos con tanto calor. Ni hablar de los alimentos perdidos y la mala sangre que uno se hace ante tanto abandono. Con casi mis 70 años tenía que ir a la casa de mi hija (cuando ella tenía luz) para poder bañarme o lavar ropa”, explicó a este medio Carmen, oriunda de Solano.

Las semejanzas en sus palabras se repetían entre los presentes. Jorge, del barrio detrás del Jumbo Calchaquí, contó que en las últimas semanas la subestación eléctrica se prendió fuego dos veces, lo que se sumaba a los otros cortes: “Todo mal. Cansado. Agotado. Entiendo que es por falta de inversión y el no aumento de tarifas, pero así no se puede vivir más. Que la política en vez de pensar en cosas que a la gente no le importan que hagan algo todos juntos sin más peleas. A la inseguridad y la inflación que nos mata y nadie hace nada, ahora se le suma la degradación y el vejamiento de no tener luz. En mi casa no es solo la falta de luz. Nosotros al no tener luz, no nos funciona la bomba presurizadora que distribuye el agua de la cisterna a la casa. Imaginá lo lindo de vivir sin tener el resguardo de un tanque de agua para usar cuando uno hace sus necesidades en el baño. A eso súmale todos los otros dolores de cabeza que te genera el no tener luz”.

Relatos como el de Jorge y el de Carmen se repetían en cada uno de los casos. Los manifestantes que hacían ruido en las puertas de una oficina vacía, lo usaban para descargar las malas ondas que los atraviesa a diario.

J.M.S.

(N. de la R.: Horas más tarde, se producían nuevas fallas en el servicio eléctrico y algunos cortes de calles en reclamo comenzaban a surgir, como el caso de Mosconi y Lafinur).