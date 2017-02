Otra recorrida en bici

Una vez más, Mussi recorrió la ciudad en bici para estar cara a cara con los vecinos. Y sin que ningún funcionario se entere

Ya es una costumbre.

El intendente Juan Patricio Mussi no le avisa a nadie. Toma su bicicleta. Y recorre los barrios del distrito en bicicleta para dialogar con los vecinos sobre las problemáticas en cada zona.

Horas atrás, el jefe comunal transitó 30 kilómetros por las principales avenidas del partido -Vergara, Antártida Argentina y Bemberg- y visitó los barrios Berazategui Centro, Plátanos Norte, 3 de Junio, Villa Los Quilmes y Ranelagh.

Luego de esta recorrida, el Intendente comunicó a los vecinos a través de sus redes sociales: “Salí a pedalear por las avenidas para ver la forestación, parquización y el laburo enorme que hacemos desde el #ViveroMunicipal, y me di una gran vuelta por #Bera…”.

Además, Juan Patricio Mussi co-mentó que “creo que ésta es una de las mejores maneras de ver cómo está todo, y así poder seguir trabajando por lo que falta o tenemos que mejorar. Me cruzo con vecinos, charlamos sobre sus barrios; como me pasó en este recorrido, de más de 30 km., con Carlos y su familia que me contaron un problema que están teniendo con la basura; con Guille y Josecito, con quienes estuvimos conversando un rato; y con Nazareno que se bajó del auto de su papá a darme un abrazo”.

El recorrido del mandatario berazateguense además incluyó la estación ferroviaria de Ranelagh, la Plaza San Martín, el Parque Industrial Hudson, el Club Municipal Maltería, el Paseo de las Artes y el Paseo de la Memoria.

Finalmente, el jefe comunal agradeció a los vecinos el compromiso por el embellecimiento de la ciudad: “Bera está hermosa…me pone muy contento y quiero agradecerles a todos los berazateguenses que se preocupan y cuidan nuestros espacios verdes, sus esquinas y barrios, para poder seguir haciendo de nuestra ciudad todos los días un lugar mejor!”.