Otro avance ilegal de Nuevo Quilmes

La desarrolladora del barrio cerrado ilegal ya oficializó lo que adelantábamos semanas atrás.

En el macizo de la intersección de Lomas de Zamora y Caseros construirán

-sin permisos- un enorme paseo de compras, hipermercado, edificios de categoría y oficinas

Finalmente se oficializó el adelanto de El Suburbano. La desarrolladora del multidenunciado barrio privado Nuevo Quilmes de Don Bosco sale a promocionar en el diario La Nación su nuevo emprendimiento si autorización municipal. Una mega obra que evalúa realizar en el macizo rodeado por las calles Caseros y Lomas de Zamora.

Dos meses atrás, este medio denunciaba la demolición ilegal de las estructuras que se encontraban en el predio de 2.5 hectáreas. Edificaciones que fueron demolidas para emplazar -como te contamos- un centro comercial, un hipermercado y edificios de categoría.

Ahora, la desarrolladora Nuevo Quilmes Plaza brinda a través de su web http://www.nuevoquilmesplaza.com/ detalles del lugar que busca ser reedificado. Contará con supermercado, centro comercial y de servicios, edificio de oficinas, centro médico y viviendas residenciales. Un estacionamiento para 300 vehículos, reja perimetral y seguridad las 24 horas. Todo a minutos de los centros de Bernal, Quilmes y Wilde, y con acceso desde autopista Buenos Aires-La Plata.

En el detalle, se explica que las oficinas se ubicarán en cinco plantas y tendrán 37 a 906 metros cuadrados, con frente vidriado, más una terraza con salas de reuniones, espacio de coworking y SUM.

Pero lo que no se dice desde Nuevo Quilmes es que el proyecto no cuenta con las habilitaciones municipales y del Concejo Deliberante, necesarias para que se pueda efectivizar. Algo que desde hace tiempo en el lugar se edifica sin las autorizaciones correspondientes. Tan solo recordar que se derribaron -a la vista de todos- enormes estructuras sin expediente de demolición.

Cabe recordar que periodistas de El Suburbano registraron numerosas imágenes y videos de cómo la desarrolladora del multidenunciado “Nuevo Quilmes” avanzó a paso firme en la demolición de numerosas estructuras que supieron cobijar a tropas del Ejército Argentino, y más tarde a oficinas de Startel.

El tiempo enseñará si una vez más, Nuevo Quilmes se sale con las suyas o si el Estado actúa para que no se violen las normativas vigentes.

En el barrio, los edificios no tienen permisos de obras

La ilegalidad de Nuevo Quilmes no solo se produce en este nuevo emprendimiento comercial.

Desde los orígenes del barrio con la adquisición del predio, el multidenunciado Nuevo Quilmes avanzó con la ilegalidad, hasta llegar a robarse una calle. Pero la falta de papeles y de los procedimientos administrativos correctos entre las autoridades del barrio privado de Don Bosco, se hizo una costumbre.

Otra de las obras que continúan desarrollándose sin autorización y violando todas las normas y ordenanzas de la ciudad es la de los condominios que se siguen edificando a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Aseguran que los costosos departamentos vendidos en pozo carecen de toda legalidad y aprobación por parte del Estado. Tal es así que, desde hace tiempo, se les reclama a los hermanos Claudio y Gustavo Graso respuestas por la falta de entrega de documentación ante la compra de inmuebles.