Para ser la Ciudad más limpia

De cara a transformarse en la ciudad más limpia, linda y saludable, la Municipalidad fomenta la separación, reciclado y reutilización de residuos, por lo que la gestión comunal implementó el programa Un Canasto, Una Ciudad Mejor. Iniciativa que es desarrollada por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales del Municipio, y tiene como objetivo que cada vecino tenga su canasto para poder depositar los residuos de manera separada. Cestos que son fabricados por cooperativistas del programa Argentina Trabaja y están clasificados en dos colores: negro y verde, siendo el primero de ellos para el depósito de los residuos convencionales, mientras que el segundo es utilizado para plásticos y cartones.

Los vecinos pueden adquirirlos a través de la sociedad de fomento de cada uno de los barrios y a un precio muy económico. Se realizan en dos tamaños y su costo es menor que si se adquiriese en un comercio. El modelo 1, el cual sirve para dos viviendas (posee un tamaño de 1 x 0,40 x 0,40 metros), tiene un valor de 820 pesos lo que hace que los vecinos ahorren más de mil cuatrocientos pesos en su compra si lo hicieran en un punto de venta habitual. El modelo número 2, el cual es utilizado por una familia (mide 0,60 x 0,40 x 0,40 metros) cuesta 620 pesos, mientras que adquiriéndolo de forma particular costaría más de mil quinientos pesos.

Finalmente, vale destacar que la Secretaría de ONG es la que se en-cargada de coordinar la construcción y colocación de cada uno de los canastos. Ya fueron colocados canastos en Barrio Marítimo, El Progreso, Pueblo Nuevo, Almirante Brown, Gutiérrez, El Sol, Plátanos, Barrio Los Manzanos, Coman-dante Ramos y en la Sociedad de Fomento 20 de Junio.

Iniciativa que se suma al programa Berazategui Recicla que se lanzó meses atrás, por la cual los vecinos ayudan en la separación de papel, cartón y plástico en los domicilios, para que luego los cooperativistas los recolecten y clasifiquen en los Ecopunto, ubicados en instituciones de los distintos barrios de la ciudad, y, así, recuperar materiales reciclables que son adquiridos por empresas.

A través de Berazategui Recicla, un promotor informa a los vecinos de los barrios en donde se desarrolla el programa con el fin de difundir la correcta separación de los residuos reciclables, además de bolsas identificadas por color: Una negra para la basura (es decir, los residuos no reciclables); y otra verde para los residuos reciclables como plástico, cartón y papel.

Los residuos reciclables serán recolectados dos veces por se-mana, lunes y jueves entre las 9 y las 12 -por personal de las cooperativas destinadas a este programa- y se trasladarán al Ecopunto, que estará ubicado en las instituciones elegidas de cada barrio, en donde habrá un contenedor. Los vecinos, también pueden acercarse directamente a estos espacios para dejar allí los materiales reciclables. El mismo trabajador que retire las bolsas llenas, dejará nuevas para que en cada casa se pueda seguir separando los materiales.

En estos Ecopunto, se procederá a la separación, compactación y organización de los distintos materiales. Una vez separados debidamente, se cargarán en camiones para poder ser traslada-dos y reutilizados por parte de distintas empresas. Los recursos obtenidos se emplearán para el sostenimiento del programa y los salarios de cada cooperativista.